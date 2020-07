Un llibre sobre asma creat a Figueres arriba a hospitals i CAP de tot l'Estat

Els metges altempordanesos Jesús Aguado i Pilar Villalobos han vist materialitzada en forma de llibre la seva Guía de práctica clínica del asma infantil en la Atentción Primaria, una publicació que ja es distribueix per tots els hospitals i centres d'atenció primària (CAP) de l'Estat espanyol. La doctora Pilar Villalobos i el doctor Jesús Aguado, ambdós especialistes en pneumologia pediàtrica, tenen publicada aquesta guia des de fa un any, en format digital, consultable per tothom, al web de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, però ara, amb el suport d'un laboratori farmacèutic, han fet possible que el document estigui també en suport de paper.

Els dos expliquen que han creat aquesta guia d'una forma totalment voluntariosa i altruista per tal de facilitar el diagnòstic i el correcte inici del tractament de l'asma als pediatres de l'atenció primària. «Ens ha mogut a fer aquesta guia que els professionals puguin disposar d'una eina pràctica que compacta i resumeix allò que ja diuen moltes guies sobre asma infantil, per tal que la informació, al nivell de l'atenció primària, quedi ben estructurada i sintetitzada en un únic document», expliquen els dos autors del treball.



Les dues parts de la guia

El document es divideix en dues parts: una primera que es refereix al diagnòstic i tractament de l'asma en el nen preescolar, de menys de 4 anys, i una altra pensada per als nens més grans i adolescents, amb els quals és més fàcil fer proves objectives de funció pulmonar. L'edició impresa consta de 57 pàgines i es concep com una eina d'assessorament en la pràctica diària dels professionals de pediatria. Els dos autors inclouen els seus correus electrònics a la portada de la guia per tal que els seus col·legues puguin traslladar-los impressions professionals quan la consultin.



Una «epidèmia de salut»

Els dos pneumopediatres coincideixen en la forma com el confinament de gairebé tres mesos i l'aturada de procediments mèdics rutinaris a causa de l'estat d'alarma han influït en nens malalts d'asma. De moment, mentre els centres sanitaris no s'adapten de mica en mica a la nova normalitat, no es fan consultes pediàtriques presencials i, conseqüentment, tampoc no es poden fer proves de funció pulmonar. De tota manera, els metges diuen que s'han trobat amb una «epidèmia de salut» durant el confinament perquè els infants, en general, en no estar exposats a factors ambientals externs, no han patit crisis d'asma.

Entre 2.000 i 2.500 nens afectats

L'asma és la malaltia crònica més prevalent en la infància i l'adolescència i, en concret, a l'Alt Empordà, amb una població infantil de gairebé 23.000 persones, la pateixen entre 2.000 i 2.500 nens, segons han informat els doctors Pilar Villalobos i Jesús Aguado.



Sobre els autors

Doctor Jesús Aguado - Pediatre especialista en pneumologia pediàtrica. Va treballar vuit anys a l'Hospital de Figueres, juntament amb la doctora Pilar Villalobos, i ara és metge pediatre dels equips d'atenció primària de Bàscara i la Jonquera. També exerceix en l'àmbit privat, a la Clínica Bofill.

Doctora Pilar Villalobos - Cap del Servei de Pediatria de l'Hospital de Figueres, especialista en pneumologia pediàtrica. Treballa en aquest centre hospitalari des de fa més de 25 anys i en fa uns 24 que es dedica plenament a les malalties del sistema respiratori en infants.



