L'Armentera vol que l'escorxador municipal sigui una cooperativa

L'escorxador municipal de l'Armentera, que té més de 50 anys d'història, serà sotmès a una operació de micromecenatge per garantir el seu manteniment. «Ens trobem en un moment molt difícil. Mentre que els departaments de Sanitat i d'Agricultura del Govern ens donen suport, ens falta gent professional al nostre costat», explica el president de l'escorxador de l'Armentera, Ricard Josep Llavallol, el qual afegeix que «ens faria falta una neteja estètica de la instal·lació i fer una cooperativa. Això seria el mínim que podríem fer per tirar endavant».

L'objectiu marcat és consolidar el servei a petites granges familiars i a carnisseries i xarcuteries artesanals locals per continuar subministrant carn amb el màxim compliment de les normatives de seguretat i higiene alimentària d'origen local, amb poc impacte ambiental i alt respecte per al benestar dels animals.

Els objectius del projecte són transformar l'entitat que gestiona l'escorxador en una cooperativa de serveis, que permetrà enfortir el vincle entre els diferents usuaris de l'equipament. La cooperativa és un tipus de persona jurídica que s'ajusta molt bé al servei que ofereix aquest escorxador i encaixa perfectament en els criteris de l'economia social.

Els darrers anys, els escorxadors municipals de petita capacitat han anat tancant. A la comarca només queden el de l'Armentera, per al porc, la vedella i el xai, i el de Peralada, només per al xai.

«Aquest tipus d'instal·lacions han d'existir. Ens hem adonat de que hi ha infraestructura i joves ramaders per engrescar. La cooperativa de serveis li donarà un valor social», manifesta Arnau Planas, un dels socis de l'escorxador de l'Armentera, satisfet per les facilitats que han trobat per part de l'Ajuntament. Planas celebra que hi vagin ramaders tant d'Agullana com de Ceret.