La Junta de Tractament de Puig de les Basses demana el tercer grau per Dolors Bassa

La junta de tractament del centre penitenciari Puig de les Basses, juntament amb les juntes del centre penitenciari de dones Wad-Ras (Barcelona) i el de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), s'han pronunciat, aquest matí, en relació amb la revisió periòdica de la classificació dels membres del Govern i la presidenta del Parlament de l'XI legislatura; i en relació amb els líders de les entitats sobiranistes Òmnium i ANC en el moment del referèndum de l'1 d'octubre.

Totes les propostes que han formulat les juntes de tractament són de classificació en tercer grau, per unanimitat. El Centre Penitenciari Dones s'ha pronunciat en relació amb Carme Forcadell; el Centre Penitenciari Puig de les Basses, en relació amb Dolors Bassa; i el Centre Penitenciari Lledoners, en relació amb Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

Les juntes de tractament havien de formular les seves propostes en un període màxim de mig any des de la classificació inicial. Aquest termini s'hauria exhaurit el dijous 9 de juliol. Els tres centres penitenciaris han celebrat les juntes de tractament simultàniament, amb l'objectiu de poder-ne informar, alhora, amb transparència i sense interferències.



Professionals penitenciaris independents

Les juntes de tractament estan compostes per més de 10 professionals. Són juristes, psicòlegs, treballadors i educadors socials, metges i mestres. Per formular la seva proposta, aquests equips estudien i avaluen els informes elaborats pels equips dels mòduls de la presó, que estan en contacte diari amb les persones internes.

A més dels anys de la pena, les juntes de tractament tenen en compte altres factors com la conducta i el nivell d'adaptació de les persones penades al centre penitenciari, les condicions de les seves xarxes socials i familiars, la capacitat de reinserció laboral, si tenen o no antecedents penals, el risc de reincidència, el temps complert en presó preventiva, els arguments de l'anterior classificació, l'assoliment dels objectius marcats en la classificació inicial i, finalment, el règim de vida més adequat per a la consecució dels nous objectius.



Termini màxim de dos mesos per a la resolució

Ara, les juntes de tractament de cada presó traslladen les seves propostes al Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. A partir d'avui, s'obre un nou període màxim de dos mesos perquè aquest servei estudiï el conjunt de les propostes, per garantir que els diferents centres penitenciaris s'han pronunciat amb criteris homogenis. El Servei de Classificació les resoldrà després de confirmar la coherència entre les decisions de les tres juntes de tractament que les han formulades. Tal com estableix la llei, un cop resoltes, les classificacions s'hauran de revisar altra vegada en un termini màxim de mig any.



El Tribunal Suprem, l'última instància

Quan el Servei de Classificació hagi resolt les classificacions, les notificarà a les persones afectades i a la Fiscalia. Les resolucions es podran recórrer davant del jutjat de vigilància penitenciària corresponent. La decisió d'aquest jutjat també es podrà recórrer, en última instància, davant del tribunal sentenciador, que és el Tribunal Suprem.