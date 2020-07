La Generalitat facilita l'aplicació de sistemes de gestió ambiental al sector ramader de cria i engreix d'aus i de porcí

La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, ha presentat aquest dijous la Guia per l'aplicació d'un sistema de gestió ambiental a les explotacions ramaderes intensives. El document pretén ser una ajuda per a les gairebé 900 granges catalanes considerades d'impacte ambiental potencialment elevat, sotmeses a la Directiva sobre las emissions industrials (DEI), de prevenció i control integrats de la contaminació, i els facilita l'aplicació del Sistema de Gestió Ambiental, un requisit legal europeu. A més, permet al sector ramader accedir a hàbits i maneres de fer que fa anys que han demostrat la seva eficiència, millorant de manera continuada el comportament ambiental de les activitats econòmiques.

Les activitats ramaderes sotmeses al règim d'autorització ambiental i a la DEI són aquelles que tenen més de 40.000 places d'aus de corral; més de 2.000 places de porcs d'engreix de més de 30 quilos, o més de 2.500 places de porcs de més de 20 quilos, o més de 750 places de truges. Aquestes activitats han de complir progressivament amb les MTD (Millors Tècniques Disponibles), que són aquelles tècniques econòmicament viables que permetem un alt grau de protecció del medi ambient.



Els sistemes de gestió ambiental

La primera de les MTD, en qualsevol sector, és l'aplicació d'un Sistema de Gestió Ambiental en la pròpia activitat, que exigeix un seguit de procediments definits en estàndards europeus i internacionals com, per exemple, el Sistema de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS) o la norma UNE-EN ISO 14001 -malgrat les MTD no exigeixin en cap cas la certificació i/o verificació del mateix per entitats externes, i permeten l'adaptació del seu contingut d'acord amb la tipologia de les activitats que l'han d'aplicar.

El coneixement del Departament de Territori i Sostenibilitat en sistemes de qualificació ambiental i en les MTD, combinat amb l'assessorament del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el món ramader, ha permès incorporar molta informació d'interès en el corpus de la guia.

El document consta d'una Guia d'aplicació d'un Sistema de Gestió Ambiental en el sector ramader i d'un annex amb un cas pràctic referit a una granja fictícia que permet utilitzar com a model per a implantar un sistema de gestió ambiental a la pròpia granja.