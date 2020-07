Comerciants de Figueres insten a l'Ajuntament a resoldre el cas d'un veí que viu al carrer

Comerç Figueres i l'Associació de Comerciants de la plaça Catalunya, plaça de la Font Lluminosa i plaça del Gra de Figueres han presentat una instància a l'ajuntament per deixar constància del malestar que els hi provoca l'actitud "incívica" d'una persona sensellar que freqüenta aquestes zones del centre.

Els comerciants de l'entorn de la plaça de la Font Lluminosa alerten que les accions que fa no son les correctes, com pixar al carrer o escampar escombraries, però que deu ser "perquè no està bé", intenta empatitzar un comerciant de la plaça. En nombroses ocasions han trucat a la Guàrdia Urbana per retenir-lo però son conscients que es tracta d'una problemàtica que va més enllà del delicte, "això ja és tema de serveis socials", diu una altra.

La problemàtica de convivència, que asseguren arrosseguen des de fa un any, fa que tots els treballadors de la zona coneguin a aquesta persona, saben que viu al carrer i que no té una xarxa afectiva de suport. És per això que la seva demanda passa perquè el consistori sigui conseqüent amb la seva situació.

L'escrit presentat conjuntament per ambdues entitats pretén ser una crida més cap a l'ajuntament que "ja n'és conscient de la situació, perquè ho és la Guàrdia Urbana, però a veure si poden fer alguna cosa", explica el President de Comerç Figueres, Frederic Carbó.