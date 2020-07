Setanta infants i joves del projecte socioeducatiu Ksameu gaudeixen de l'estiu després del confinament

La Fundació Escola Sant Vicenç de Paül de Figueres ha portat a terme tot un seguit d'accions durant l'estat d'alarma i confinament generalitzat, acompanyant els joves alguns d'ells procedents de famílies en situació de vulnerabilitat. La crisi econòmica, derivada de la sanitària, ha agreujat la situació de les famílies que s'han vist amb problemes econòmics però també amb dificultats a l'hora de fer gestions administratives o facilitar l'estudi telemàtic i que alhora han patit una situació emocional complicada.

Els educadors de la fundació, que treballen en els projectes socioeducatius Ksameu per a secundària, i Atrapas-somnis per a primària, van organitzar un dispositiu de seguiment de totes les famílies usuàries del servei posant-se en contacte amb tots els joves i les seves famílies, per interessar-se en el seu estat i conèixer com estaven vivint el confinament. En aquest primer contacte van poder veure les necessitats de cada família i atendre-la d'una manera directa i personalitzada.

Les necessitats van anar canviant al llarg de tot el confinament amb un element primordial i constant; es dificultats per gestionar emocionalment la situació. Altrament, moltes famílies no compten amb dispositius o accés a internet, de manera que els educadors els van ajudar en la gestió de documents o fins i tot en la intermediació amb les administracions per agilitzar els tràmits. Han ajudat, per exemple, a tramitar la documentació de la renda garantida o la inscripció escolar.

Els joves usuaris del projecte Ksameu, alumnes de primària, secundària i cicles formatius, són el centre de l'acció socioeducativa de l'entitat. Durant els mesos de confinament, els professionals de Ksameu els van fer suport a les tasques de l'escola o l'institut a través de whtasapp o videotrucades; cada educador ajudava als seus joves diàriament amb els deures. També se'ls van proporcionar un seguit de recursos i propostes engrescadores perquè no perdessin el referent de confiança que troben a l'entitat.

Per fer front a les mancances tecnològiques, la Fundació Sant Vicenç de Paül va fer ús dels seus recursos materials perquè tots els joves es poguessin connectar telemàticament amb el centre educatiu. "Tots els dispositius, portàtils i sobretaula de la fundació han anat a parar, en forma de préstec, a les famílies usuàries" explica una de les educadores de Ksameu. 62 portàtils i ordinadors han fet servei als joves durant els darrers mesos de confinament.

Un cop s'ha reiniciat l'activitat presencial al centre, les famílies han pogut fer inscripcions presencials a les activitats d'estiu, amb cita prèvia.



Activitats d'estiu

Durant els darrers mesos, l'equip humà de la fundació ha treballat en les activitats d'estiu adequant i optimitzant el nombre d'espais de la seu situada a la plaça Sant Vicenç de Paül de Figueres i habilitant-ne de nous, com els que hi ha situats al barri de l'Eixample. Aquesta reorganització permet oferir un bon nombre de places mantenint la normativa sanitària.

Les activitats d'estiu, que han començat aquest dimecres 1 de juliol, acullen cinquanta cinc noies i nois de cinquè de primària a quart d'ESO i quinze joves que faran el curs de premonitors. D'una manera més distesa, seguiran donant suport a l'aprenentatge de capacitats bàsiques a través del joc i faran activitats pensades per fer amb distància social. Malgrat la situació actual, han programat sortides a la platja i fins i unes colònies la primera setmana d'agost.