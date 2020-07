Dotze pobles de l'Alt Empordà promouen la donació de sang al mes de juliol

El Banc de Sang publica el llistat dels dotze pobles que visitarà durant el mes de juliol per rebre donacions de sang, que continuen sent necessàries durant l'epidèmia per a tractaments de càncer, accidents, parts amb complicacions, etc.

Vilabertran

Dijous 2 de juliol, de 17:30 a 21 hores.

Centre Cívic

Empuriabrava

Dimarts 7 de juliol, de 17:30 a 21 hores.

Centre Empren

Pont de Molins

Dijous 9 de juliol, de 18 a 21 hores.

Ajuntament.

Garrigàs

Dimecres 15 de juliol, de 17:30 a 21 hores.

Sala 1 d'octubre.

Vilajuïga

Dilluns 20 de juliol, de 18 a 21 hores.

Centre Cívic.

Fortià

Dimarts 21 de juliol, de 17 a 21 hores.

Centre Agr. Social.

Llançà

Dijous 23 de juliol, de 17 a 21 hores.

Casa de cultura.

L'Escala

Divendres 24 de juliol, de 17 a 21 hores.

CER

Roses

Dissabte 25 de juliol, de 10 a 14 hores i de 16 a 20:30 hores.

Teatre municipal.

Maçanet de Cabrenys

Dilluns 27 de juliol, de 17 a 20:30 hores.

Oficina de turisme.

Vilafant

Dimarts 28 de juliol, de 17:30 a 21 hores.

Les Mèlies (Camp dels Enginyers)

L'Armentera