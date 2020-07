CUP-Guanyem, ERC i Canviem Figueres volen retirar la Medalla d'Or al Rei emèrit

El ple de juliol de l'Ajuntament de Figueres tindrà una moció per retirar la medalla d'or de la ciutat a Juan Carlos I. Les formacions CUP-Guanyem Figueres, Esquerra Republicana de Catalunya i Canviem Figueres han entrat una moció per debatre la retirada d'aquesta insígnia de la ciutat argumentant el llegat franquista que representa la Monarquia Espanyola i la conducta impròpia d'un Cap d'Estat que ha demostrat l'actual rei emèrit.

Aprofitant l'efemèride dels 21 anys del lliurament el passat cap de setmana (28 de juny de 1999) la CUP-Guanyem Figueres, ERC i Canviem Figueres van coincidir en la necessitat de revisar-ne la vigència. Esquerra Repúblicana ressalta que aquesta és una anomalia fruit de la transició i que els governs municipals tenen l'obligació de revisar aquests actes a falta d'una legislació de la memòria històrica de major abast que reguli la figura del monarca i la seva arribada al govern de mans del propi dictador.

Per la seva banda, Canviem Figueres refereix que el republicanisme, així com el progrés van ser uns dels principis de l'acord de govern. Per la seva banda la CUP-Guanyem exposa que la conducta que ha mostrat la figura de l'ex-monarca cap a la població i el principi d'igualtat entre homes i dones, el fa indigne d'aquesta menció i que la ciutadania de Figueres no es mereix mantenir-hi aquesta relació.

A més, tant la CUP, com ERC, han votat al Congrés de diputats espanyol, a favor d'obrir una comissió d'investigació a Joan Carles, rebutjades sempre pels vots de PSOE, PP i VOX, justificant-se en la inviolabilitat de l'ex-monarca. Per aquests motius, per dignificar aquesta distinció, per reparació i higiene democràtica, Canviem Figueres, Esquerra Republicana i la Candidatura d'Unitat Popular (CUP)-Guanyem Figueres demanen la retirada de la Medalla d'Or de la Ciutat de Figueres al Rei emèrit Juan Carlos I, i la seva corresponent devolució.