Castelló crida al civisme exigint la recollida dels excrements de gossos

Des de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, s'ha iniciat una campanya de sensibilització per tal que els propietaris dels gossos recullin els excrements i esbandeixin el pipí de les seves mascotes. Segons el consistori "durant el confinament, quan el servei de neteja del municipi funcionava amb serveis essencials, es va evidenciar que molts propietaris de les mascotes no recullen els excrements, perjudicant així la imatge del municipi i afectant als veïns i veïnes que pateixen les conseqüències d'aquesta manca de responsabilitat d'alguns ciutadans i ciutadanes".

Arran d'una petició de l'Associació de Comerciants, l'Ajuntament va creure oportú fer una campanya per tal de sensibilitzar la ciutadania perquè siguin responsables i compleixin amb la normativa que està regulada per l'ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals però sobretot, per respecte a la resta de veïns i veïnes. Amb aquest objectiu s'ha dissenyat uns cartells amb el lema "El gos és teu, els carrers són de tots"​ apel·lant a les múltiples responsabilitats que representa tenir una mascota.

La campanya s'ha iniciat amb la difusió d'aquests cartells als punts d'informació del municipi i es reforçarà també a través de les xarxes socials. Per altra banda, també es penjaran al web municipal per tal que els comerciants que ho desitgin, els puguin descarregar i penjar als seus establiments.

Aquesta és la primera acció d'una campanya que vol tenir continuïtat ja que no només es vol incidir en a problemàtica dels excrements al carrer, sinó també en la responsabilitat que representa tenir un animal de companyia com per exemple que s'han de vacunar, tenir-ne cura i que se'ls implanti un microxip que permeti localitzar-los en cas que es perdin.