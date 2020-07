El CAR de Roses posa en valor a joves amb talent

El Centre d'Activitats de Roses (CAR) ha posat en marxa l'activitat Joves amb Talent. Es tracta d'una iniciativa, a través d'Instagram, planificada amb anterioritat però que, per la situació de confinament per la pandèmia de la Covid, ha tingut la possibilitat de néixer ara. Verónica Medina, regidora de Joventut, explica que «a Roses tenim joves molt potents i a vegades, inconscientment, no els tenim en compte».

Per això, des del CAR s'han iniciat, per la xarxa Instagram cada dijous, unes entrevistes en directe a joves que destaquen en algun àmbit: esportiu, teatral o de cant, entre altres. «Donem visibilitat a aquests joves que han treballat tant i que es vegi el talent que tenen», afirma Medina.

La resta de joves del municipi poden visualitzar l'entrevista en el mateix moment o bé posteriorment, ja que queda penjada a la xarxa. Les entrevistes van començar amb Dragos, el cantant de rap rosinc, que havia de participar en el primer festival de Març de Paraules. «Volíem incorporar joventut al programa, i havíem programat una batalla de galls», comenta la regidora.Davant la impossibilitat de dur a terme l'activitat, ell va ser el protagonista del primer programa de Joves amb Talent, el qual va tenir molt de ressò.

També dos esportistes –Laia Moya, jugadora de bàsquet, Joan Jorquera, taekwondista i Jessy Sarah, cantant– han sigut convidats a les connexions en directe promogudes des del CAR Jove.

Per a la regidora de Joventut, cal «situar els joves al centre». Segons ha afegit Verónica Medina, «fins ara la joventut ha tingut una imatge dins d'una societat molt patriarcal, ara l'hem d'escoltar i posicionar-la. S'ha de sentir partícip del dia a dia de Roses. És el meu repte».