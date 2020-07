Els càmpings gironins estrenen una temporada "curta i difícil"

"Estem davant d'una temporada molt curta i difícil donada l'actual situació", segons ha remarcat el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, durant l'assemblea que cada any serveix per donar el tret de sortida a la temporada estiuenca i que aquest any s'ha celebrat al càmping Interpals de Pals, amb la participació del secretari d'Empresa i Coneixement, Joaquim Ferrer; l'acalde de Pals, Carles Pi; i el president de l'Associació, Miquel Gotanegra. També hi ha assistit el director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono.

"Sabeu que teniu i seguireu tenint el Departament d'Empresa i Coneixement al vostre costat, interpretant adequadament el que sou i el que necessiteu. Hem de poder garantir, més enllà del ritme, la capacitat d'entendre, interpretar i diagnosticar de manera adient la realitat que l'envolta, la realitat d'un sector", ha manifestat el secretari d'Empresa i Competitivitat. "Vull destacar la capacitat competitiva del nostre sistema turístic en general, i dels càmpings en particular. Aquesta capacitat és prou sòlida, prou estructural com per tenir confiança en el futur", hi ha afegit.

El sector dels càmpings depenen sobretot del turisme estranger (que a les comarques gironines representava el 80%) i la poca claredat en la data d'obertura de fronteres ha perjudicat molt. La previsió d'ocupació dels mesos de juliol i agost depèn de la climatologia, l'arribada de campistes estrangers i l'estabilitat de la situació sanitària. La gran majoria d'instal·lacions ja han obert.

En relació al client intern no és suficient per cobrir l'oferta de places, tot i que aquest any es valora com a una oportunitat per captar nous clients del País que mai abans havien anat de càmping i que ara ho veuen com a una opció a l'aire lliure i molt segura per passar les seves vacances.

"Pensem que el govern hauria de treballar en campanyes per afavorir el turisme intern i impulsar ajudes reals i directes per al sector com poden ser un incentiu amb l'IVA o algun ajut amb seguretat social...", afirma el president de l'Associació. El sector ha quedat molt tocat, ja que ha encadenat tres mesos sense cap ingrés i ara s'han hagut d'ampliar els equips, augmentar la freqüència de les neteges, incorporar panells informatius i fer controls d'aforament.

El total de places d'allotjament de càmping de la demarcació de Girona és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada. Els càmpings de les comarques gironines generen de mitjana al voltant de 10 milions de pernoctacions, i donen ocupació directa a uns 7.000 treballadors, als que cal sumar els llocs de treball indirectes. Tota la informació es pot trobar al web www.campingsingirona.com.



Màxima seguretat i higiene

Els equips dels càmpings gironins han estat fent durant les últimes setmanes tota la formació per complir estrictament amb els protocols. A més, des de l'Associació de Càmpings de Girona s'ha impulsat la iniciativa WeCare, de suport continuat als càmpings, per reforçar als protocols d'higiene i seguretat i generar confiança als clients. L'Associació també demana als clients col·laboració i conscienciació per complir els protocols i garantir la màxima protecció. Avui s'ha fet una visita a les instal·lacions del càmping Interpals i s'han pogut veure les mesures de seguretat i higiene aplicades.



El càmping Interpals celebra enguany el 60 aniversari

El càmping i ressort de vacances Interpals, situat a 450 metres de la platja i de la cala Illa Roja, i a prop del poble medieval de Pals, va ser fundat l'any 1960 per Josep Salvà Turró, que va adquirir uns terrenys a la zona i el va obrir amb el nom Internacional Camping. Al principi, l'Interpals, un dels primers càmpings que es va obrir a la Costa Brava, oferia 80 parcel·les per a acampar i només un edifici de recepció i un petit grup de sanitaris, com tots els càmpings pioners que es van obrir en aquella època.

L'any 1975, Josep Salvà el va vendre a Ramon Mestres, que ja era propietari del càmping Valldaro de Platja d'Aro. Des de llavors, l'establiment gestionat per la família Mestres ha anat ampliant i millorant les seves instal·lacions any rere any. En l'actualitat, ocupa una superfície de més de 10 hectàrees i ofereix 450 parcel·les d'acampada, 29 tendes de lloguer i 62 bungalous. L'Interpals, de 1ª categoria, està equipat amb piscina, jocs infantils, restaurant, supermercat, bugaderia, zona esportiva, i un mini parc d'aventura per als nens. A més, aplica un sistema de gestió mediambiental avalat per les certificacions EMAS i ISO 14001.

Si en els seus inicis els clients de l'Interpals eren bàsicament turistes alemanys, holandesos, suïssos i francesos, a partir dels anys setanta i durant els vuitanta l'afluència d'holandesos es va incrementar substancialment. A partir de 1983 van començar a arribar italians i també va augmentar el nombre de catalans. Alguns carrers del càmping porten el nom d'antics clients, que s'han guanyat aquest reconeixement en agraïment a la seva fidelitat de molts anys.