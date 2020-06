Vilafant treballa en una nova zona d'aparcament darrere l'ajuntament

La vigília de Sant Joan es van iniciar les obres per poder crear un aparcament de paviment tou, amb capacitat per a una vintena de vehicles, a la part posterior de l'ajuntament de Vilafant. L'ampli pàrquing queda, doncs, ben bé a l'entrada del nucli antic.

Aquest projecte municipal també inclou la reubicació dels jocs infantils al costat de la font pública. Aquesta actuació urbanística permetrà als veïns de l'entorn de la Casa de la Vila i a aquells que s'acostin al consistori vilafantenc per a gestions diverses, disposar de més places d'aparcament per als seus vehicles, sense comprometre l'entorn verd ni la zona per a infants.