La senyalització de Figueres s'actualitza per facilitar la mobilitat dels vianants

Les àrees de Serveis Urbans i Turisme de l'Ajuntament de Figueres han iniciat un treball conjunt per poder actualitzar la xarxa de senyalització turística de la ciutat. La intervenció consisteix a ordenar i renovar els cartells informatius, els indicadors, els se-nyals i els tòtems per crear un recorregut que faciliti la mobilitat dels vianants.

Segons han explicat els responsables d'aquest projecte, «l'objectiu és que tothom es pugui moure pels carrers de Figueres guiat per senyals entenedores i col·locades amb sentit».

Una de les fases del projecte s'està desenvolupant aquests dies i se centra en els tòtems que hi ha als accessos de Figueres venint per Roses, Girona, la Jonquera, Olot i Llançà. Segons manifesten els responsables municipals, aquestes estructures, molt visibles per les seves grans dimensions, presentaven un aspecte «molt degradat» i, per això, s'ha procedit a repintar-les fent ús de nous colors. Aprofitant aquesta actuació, en els tòtems es farà constar un dels eslògans del govern que està al capdavant de l'Ajuntament en aquests moments: «Figueres, ciutat de l'Empordà».

D'altra banda, s'estan revisant un a un els senyals del recorregut de vianants, que a Figueres són de color granat amb lletra de color crema, per tal d'eliminar aquells que porten a hotels o establiments que ja no existeixen i incorporar indicacions que guiïn a equipaments nous o espais que no estaven ben senyalitzats.

També s'ha pensat a arranjar els plafons de peu que es troben davant d'edificis patrimonials, per fer-los una neteja de cara, i a arreglar aquells altres tòtems en què es fa figurar la programació d'esdeveniments culturals de la ciutat, per mantenir-los sempre actualitzats, hi hagi o no cartells d'activitats.

Aquest projecte no és nou, però sí que és un treball que s'està desenvolupant de forma progressiva amb la previsió, per part de l'Ajuntament, de tenir-lo enllestit a mitjan d'aquest mateix estiu. La intervenció, que forma part de les directrius incloses dins del Pla de Mobilitat Urbana de Figueres, es va iniciar a principi d'aquest any amb la instal·lació en punts estratègics de la ciutat de la senyalització que marca com arribar en cotxe a les zones d'aparcament. Es van col·locar més de 120 plafons informatius nous i se'n van reubicar divuit dels ja existents, amb la intenció de reconduir la circulació pels vials perifèrics que circumval·len el centre de la ciutat i pacificar el trànsit.