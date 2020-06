La Fundació "la Caixa" destina 21.000 euros a l'entitat Roses contra el càncer

Més de 3.300 persones i el seu entorn familiar seran les beneficiàries dels ajuts que la Fundació "la Caixa" ha concedit aquest any a 3 projectes impulsats per entitats socials de la província de Girona i adreçats a persones amb discapacitat o trastorn mental o persones amb malaltia greu o crònica. L'import destinat a aquests projectes és de 62.590 euros que es reparteixen entre la Fundació Roses contra el càncer (21.000 euros), la Fundació Privada per a disminuïts psíquics del Pla de l'Estany (24.000 euros) i l'Associació Multicapacitats (17.590 euros).

Aquests projectes han estat seleccionats en la convocatòria de Promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, a la discapacitat i a la malaltia, que en el conjunt d'Espanya destina 4,5 milions d'euros a 196 projectes amb més de 62.000 persones beneficiàries, incloses persones cuidadores o que pertanyen a l'entorn familiar.

La present convocatòria incideix en tres línies d'actuació que tenen com a objectiu la promoció de la vida independent, l'autonomia personal i el benestar de la gent gran, persones amb discapacitats o trastorn mental, així com a persones amb malalties greus o cròniques que requereixen el suport permanent del seu entorn familiar.

Els projectes seleccionats dins l'àmbit de les persones grans i reptes derivats de l'envelliment promouen serveis i activitats dirigits a combatre l'aïllament i la solitud, treballar per prevenir el deteriorament cognitiu, fomentar una imatge positiva de l'envelliment i incentivar la participació social. S'han seleccionat 31 projectes, amb 11.265 beneficiaris (2.075 familiars o persones cuidadores).

La discapacitat o trastorn mental és l'àmbit amb major nombre de projectes seleccionats. Comparteixen el repte comú d'oferir suport psicosocial tant a les persones amb discapacitat o trastorn mental com a les seves famílies, amb l'objectiu d'apoderar-los perquè puguin tenir una vida autònoma i independent en les diferents etapes de la vida. S'han seleccionat 133 projectes, amb 36.261 beneficiaris (12.592 familiars o persones cuidadores).

Els projectes d'humanització de la salut se centren en les malalties minoritàries i altres malalties específiques, les neurodegeneratives i les persones amb càncer. Les entitats no només atenen les necessitats de la persona des d'una acció integral, sinó també en l'acompanyament i el suport a la seva família i entorn més proper. S'han seleccionat 32 projectes, amb 14.839 beneficiaris (2.583 familiars o persones cuidadores).

Aquesta és la primera convocatòria del Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials 2020, que enguany invertirà un total de 17,3 milions d'euros també a la lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social, la inserció sociolaboral, habitatges per a la inclusió social, la promoció de la interculturalitat i l'acció social en l'àmbit rural.



Un ajut més necessari que mai

Els projectes seleccionats en aquesta convocatòria responen a les necessitats que han reafirmat la seva importància i atenen a col·lectius especialment vulnerables a la crisi derivada de la Covid-19. En aquest sentit, la Fundació "la Caixa" ha reforçat el seu suport a les entitats impulsores d'aquests projectes per garantir que les ajudes arribin a les persones i col·lectius més vulnerables i que estan patint de manera més severa els efectes d'aquesta pandèmia, com poden ser situacions d'aïllament social i solitud, sedentarisme, dèficit de suport psicològic i emocional o manca d'habilitats i coneixements telemàtics per relacionar-se amb el seu entorn.

Per a això, la Fundació "la Caixa" no només ha garantit que els criteris de selecció compleixin aquests objectius sinó que ha donat seguiment i opció a la reformulació dels projectes seleccionats, a més de simplificar la tramitació dels ajuts.

Com cada any, els criteris de selecció dels projectes també han tingut en compte el suport de l'Administració o la col·laboració efectiva entre entitats socials a través del partenariat i la implicació de la comunitat on es desenvolupen.



La convocatòria en xifres

El president de la Fundació Bancària "la Caixa", Isidre Fainé, ha destacat l'esforç i compromís de l'entitat: "En aquests moments, més que mai, volem estar al costat de les persones i els col·lectius socials més vulnerables i que aquest ajut els permeti superar situacions difícils i a trobar oportunitats reals que permetin millorar les seves condicions de vida i les de les seves famílies ".



Compromesos amb el desenvolupament sostenible

El Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials 2020 revalida un any més el compromís amb les entitats, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030 de Nacions Unides (ONU), donant suport a iniciatives que garanteixin una vida saludable i promoguin el benestar de totes les persones, especialment els col·lectius que atén la convocatòria, més vulnerables davant la situació actual.



Premis "la Caixa" a la Innovació Social

Un any més, la Fundació "la Caixa" concedirà un reconeixement especial a les entitats que desenvolupin, a partir del programa de convocatòries, els projectes més disruptius, ja sigui per implementar nous models d'intervenció social o de gestió, o per aportar una visió transformadora de la societat.

La setena edició dels Premis "la Caixa" a la Innovació Social atorgarà 10 premis de 15.000 euros cadascun, que suposaran un impuls addicional per a cada un dels projectes guardonats. Les candidatures es valoraran sobre la memòria i els resultats dels projectes que es postularan per als premis.



Projectes seleccionats a Girona

Fundació Privada per a disminuïts psíquics del Pla de l'Estany

Amb veu pròpia. A través d'aquest projecte, la fundació vol fer un pas més i aconseguir els suports adequats i necessaris per tal que les persones amb discapacitat puguin prendre les decisions necessàries per viure la seva vida d'acord amb el seu criteri personal. Que siguin els defensors dels seus propis drets i puguin participar i contribuir al seu entorn comunitari com la resta de persones.

Per això vol crear un grup de persones amb discapacitat per tal que puguin parlar per elles mateixes i representin els seus interessos, esdevinguin protagonistes de les seves vides i participin en la societat perquè sigui realment inclusiva. L'objectiu és que es tingui en compte la seva veu i les seves opinions i influir en la presa de decisions en relació a les qüestions que els afecten així com poder exercir el dret a l'autodeterminació pel que fa la seva pròpia vida.

Import concedit: 24.000 €

Beneficiaris directes: 71



Fundació Roses contra el càncer

Atenció psicosocial a les persones malaltes de càncer i a les seves famílies. El sistema sanitari i de protecció social emprat al nostre país permet fer-se càrrec de gran part de les despeses que suposa la cobertura sanitària-assistencial, però hi pot haver tota una sèrie de conseqüències de la malaltia, no cobertes per l'administració pública, que són generadores de patiment i que col·loquen la persona malalta i el seu entorn en una situació de vulnerabilitat psíquica, social i econòmica. Per aquesta raó, des de la Fundació Roses Contra el Càncer, es vol suplir aquest dèficit oferint un servei professional i especialitzat als malalts oncològics, complementat per un suport de voluntariat. Per cada persona i per cada tipus de càncer es necessita d'una atenció psicosocial diferent, que ajudarà a adaptar-se de forma eficaç a la nova situació.

Import concedit: 21.000 €

Beneficiaris directes: 250



Associació Multicapacitats

Portal Solidari. L'objectiu del projecte és la creació i posada en marxa d'una aplicació mòbil o APP, i portal web, que permetrà que persones que disposin d'una ajuda tècnica que no utilitzen, la posin a disposició d'un mercat virtual en el qual, la persona amb necessitat de l'ajuda tècnica, podrà sol·licitar-la a cost zero. L'aplicació és un conneting people, un canal de màxima confiança, emmarcat en les noves tecnologies o TIC, a on el que té i vol donar, un cop completada una fitxa d'accés, es pot trobar amb el que necessita i vol rebre.

Import concedit: 17.590 €

Beneficiaris directes: 3.000