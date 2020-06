Darnius delimita l'entorn del pantà per evitar que s'hi formin aglomeracions

Es prenen mesures excepcionals com limitar l'accés a l'aigua.

Es prenen mesures excepcionals com limitar l'accés a l'aigua. EMPORDA.INFO

L'Ajuntament de Darnius ha decidit, per als mesos de juliol i agost, prendre mesures excepcionals a l'entorn del pantà i ha tancat tots els accessos a l'aigua, des de la presa fins al pont nou. D'aquesta manera, deixa exclusivament l'accés a l'aigua per al Club Nàutic de Darnius. «Òbviament, l'accés serà exclusivament per a pescadors, activitats nàutiques i les autoritats corresponents», indiquen fonts del consistori, que també expliquen que «no es podrà aparcar en zona inundable» i que «s'està acordant habilitar un pàrquing temporal en un lloc més proper».

En aquest sentit, l'alcalde de Darnius, Josep Madern, manifesta que «la Covid-19 ha fet que ens porti més turisme interior i nosaltres volem evitar la massificació d'aquest espai».