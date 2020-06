Catorze agents cívics inicien tasques d'informació i control a les platges de l'Escala

Una de les principals novetats a les platges de l'Escala aquest estiu és la contractació d'un total de catorze agents cívics, els quals seran els encarregats de fer tasques d'informació i de control per tal que es compleixi la normativa de seguretat. En aquest sentit, cal recordar que s'ha de mantenir una distància de seguretat de dos metres amb els altres usuaris i que cal dur la mascareta en els desplaçaments quan no es pugui garantir aquesta distància. Així, cal fer tot el possible per evitar aglomeracions.

Amb set quilòmetres de litoral i una quinzena de platges i cales, l'Escala ofereix espai suficient per acollir els seus banyistes i mantenir la distància de seguretat. En aquest sentit, es recomana que si es va a una platja que en aquells moments està molt concorreguda, l'usuari es desplaci a una altra en què es pugui continuar gaudint del bany o de parar el sol amb tota seguretat.



En cas que es detecti un excés, l'accés es tancarà temporalment.

Aquest dilluns, membres dels diferents serveis de vigilància, neteja i seguretat (policia local, socorristes, agents cívics, guardes rurals, bombers, protecció civil i servei de neteja de platges) es van fer una foto de grup d'inici de temporada.

"No és el moment d'abaixar la guàrdia. Tenim uns bons serveis que treballen per a tots nosaltres, però també hem de demanar al conjunt de la població i als nostres visitants que extremin les mesures de seguretat i recordar-los que dur la mascareta, fer una neteja de mans freqüents i mantenir les distàncies interpersonals són una responsabilitat individual que hauríem de mantenir en benefici de tots i per fer front a una situació complicada com la que ens ha tocat viure amb la pandèmia de la Covid-19", remarca l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga.

D'altra banda, aquest dimecres es posarà en marxa el servei de guardes rurals per a aquest estiu. Està composat per dos guardes, encarregats de vigilar les principals zones naturals del municipi. En aquest sentit, cal remarcar la zona de les Planasses (dins el parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter), Vilanera, la zona del camí dels Termes i la duna litoral