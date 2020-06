La castellonina Sílvia Osuna rep el Premi Nacional de Recerca en Talent Jove

Els Premis Nacionals de Recerca de la Generalitat de Catalunya han guardonat, en la categoria de Talent Jove, la castellonina Sílvia Osuna, professora d'investigació ICREA a l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la Universitat de Girona (UdG). Osuna està especialitzada en l'estudi dels processos bioquímics relacionats amb la catàlisi enzimàtica i el desenvolupament de simulacions i eines computacionals per al disseny de nous enzims d'interès per a la indústria farmacèutica.

L'oncòleg Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i cap del Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, ha rebut el Premi Nacional de Recerca 2019, en la que és la 30a edició d'aquests guardons. Llicenciat en Medicina i Cirurgia amb Premi Extraordinari de Llicenciatura en 1987 i doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Tabernero ha esdevingut un dels investigadors més rellevants i amb majors contribucions internacionals a la recerca oncològica, especialment en el camp dels tumors gastrointestinals i les teràpies moleculars.

El Premi Nacional de Recerca reconeix l'investigador/ora que hagi contribuït recentment, de manera significativa i internacionalment a l'avenç d'una disciplina científica en qualsevol dels seus àmbits: ciències humanes i socials, ciències de la vida i de la salut, enginyeries i tecnologia i ciències experimentals. El guardó, amb una dotació econòmica de 40.000 euros, distingeix enguany la ingent tasca del Dr. Tabernero, qui ha significat avenços pioners en l'oncologia mèdica i la medicina oncològica de precisió, com ara el descobriment de nous mecanismes implicats en el desenvolupament dels tumors i el disseny de teràpies dirigides més precises i eficaces contra el càncer.

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha posat en valor la recerca d'avantguarda dels guardonats, assenyalant que "arran de la pandèmia de COVID-19, el conjunt de la societat ha entès que la nostra vida, en gran part, depèn de la ciència. I Josep Tabenero i Sílvia Osuna en són uns referents d'excel·lència". Chacón ha agraït en nom del Govern de Catalunya la contribució dels dos investigadors "per posicionar el nostre país i millorar, alhora, la competitivitat de la nostra economia i el benestar social".

En una conversa telemàtica amb els dos investigadors guardonats i el director general de la FCRI, Jordi Portabella, la consellera ha destacat "el perfil transversal, de 360 graus, del Dr. Tabernero, que complementa el fet de ser un excel·lent investigador amb una formació empresarial, activitat docent i projecció internacional". Àngels Chacón ha fet incidència també en què la distinció de la Dra. Sílvia Osuna "és molt valuosa en tant que proporciona als més joves un referent de talent femení en l'àmbit científic; el nostre país no es pot permetre perdre la meitat del seu talent i és vital visualitzar investigadores ocupant posicions en l'àmbit de la recerca".

Altres distincions



La Fundació Científica de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (FCAECC),per l'esforç de finançament de la investigació en càncer a Catalunya, ha resultat distingida en la categoria de Mecenatge Científic. L'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), per la seva tasca de 30 anys com a ens articulador de la divulgació científica a Catalunya, ho ha estat en la categoria de Comunicació Científica; mentre que el Premi de Partenariat Publicoprivat en R+I ha estat per al Ricoh Additive Manufacturing Centre (Ricoh-CIM UPC), per l'impuls comú en la fabricació additiva (producció industrial de formes geomètriques i components complexos personalitzats per superposició de capes).

Els Premis Nacionals de Recerca fomenten el reconeixement social de la ciència i l'activitat dels investigadors, mecenes, empresaris i comunicadors. El jurat, presidit per M. Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement i presidenta de l'FCRI; ha estat integrat per Licia Verde, professora d'investigació ICREA a l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona i Premi Nacional de Recerca 2018; Magdalena Aguiló, professora del Departament de Química Física i Inorgànica de la Universitat Rovira i Virgili;Miquel González-Meler, investigador del Departament de Ciències Biològiques del College of Liberal Arts and Sciences de la University of Illinoisat Chicago; Anna Veiga, directora del Banc de Línies Cel·lulars del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona;Mary Nash, catedràtica emèrita del Departament d'Història Contemporània de la UB; Rosa M. Albert, professora d'investigació ICREA al Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la UB;Francesc Xavier Grau, secretari d'Universitats i Recerca; i Joan Gómez Pallarès, director general de Recerca. Ha actuat com a secretari Jordi Portabella, director general de l'FCRI.