Castelló subvenciona la zona blava com a mesura de reactivacio econòmica

A partir d'aquest dimecres es podran presentar les sol·licituds per a les subvencions de la zona blava de Castelló d'Empúries i Empuriabrava. L'Ajuntament subvenciona l'aparcament regulat com a mesura de reactivació econòmica arran de la crisi provocada per la Covid-19. Aquest dimarts s'han publicat les bases de les subvencions al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i a partir de demà, 1 de juliol, ja es podran sol·licitar.



Qui es podrà beneficiar d'aquestes subvencions?

Aquestes subvencions estan destinades a les persones titulars de l'abonament de la Zona Blava del municipi de Castelló d'Empúries i a les empreses i autònoms del municipi que desenvolupin la seva activitat en el mateix.



Documentació necessària per a la presentació de la sol·licitud

Persones titulars de l'abonament: s'ha de presentar una instància genèrica en què es sol·licita la subvenció, el document acreditatiu del pagament de l'abonament a més d'un document acreditatiu de la titularitat del compte bancari, on s'ha d'efectuar el pagament de la subvenció. El tràmit es podrà portar a terme de forma telemàtica o presencial a les oficines de l'OMAC amb cita prèvia.

Empreses del municipi: cal presentar una instància genèrica en què es sol·licita la subvenció, adjuntar-hi els tiquets originals, que siguin de fins a un màxim de dues hores d'estacionament, i el document acreditatiu de la titularitat del compte bancari on s'ha d'efectuar el pagament de la subvenció. El tràmit només es podrà efectuar de forma presencial a les oficines de l'OMAC amb cita prèvia.

El termini de la presentació comença l'endemà de la publicació de la convocatòria és a dir demà, dimecres 1 de juliol, i acabarà el 31 d'octubre. L'Ajuntament recorda que les instàncies presentades fora de termini quedaran excloses.