Albanyà regula l'accés motoritzat al camí de Bassegoda

Es preveu que l'accés motoritzat al camí de Bassegoda quedi regulat per l'Ajuntament d'Albanyà, aquest estiu. La mesura es pren amb l'objectiu de reduir el risc d'incendi, respectar la flora i la fauna de l'espai d'interès natural de l'Alta Garrotxa, no embrutar l'entorn, promoure els vehicles no motoritzats, incentivar l'esport i regular la zona de les gorgues.

La restricció horària serà de les nou del matí a les set de la tarda, tant al juliol com a l'agost. Tindran credencial les persones empadronades a Albanyà, propietaris i llogaters de segona residència, persones que duguin a terme activitats ramaderes, forestals o agrícoles a la zona, gestió d'àrees de caça, i manteniment dels refugis de muntanya. Dues educadores ambientals s'ocuparan de la regulació, ajudant a ordenar el nou aparcament del pla dels Sastres. El setembre es valorarà la prova pilot.