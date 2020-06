Els voluntaris de Platges Netes recullen 35 kg de plàstics i brossa a Llançà

Una part dels voluntaris preparats per a la neteja.

Les platges de Carboneres i Morer de Llançà han sigut l'escenari de la 40a acció mediambiental del col·lectiu Platges Netes. Amb les precaucions degudes per la crisi del coronavirus, aquest diumenge s'han aplegat una vintena de voluntaris vinguts de diferents punts de la demarcació, com Figueres, Vilabertran i Girona i residents barcelonins de cap de setmana. Entre tots han recollit uns 35 quilograms de brossa de tota mena, però sobretot porexpan i pals dels cotons per netejar les oïdes, a més de llaunes, plàstics i ferros. Platges Netes obre un parèntesi estival fins al setembre.