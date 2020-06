Els comerciants de Castelló publiquen el seu primer vídeo promocional

L' Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d'Empúries i Empuriabrava ha publicat el seu primer vídeo promocional per "reconèixer l'esforç i dedicació" dels establiments del municipi.

Carla Güibas, presidenta de l'Associació explica que l'objectiu del primer vídeo presentat per l'entitat és "donar a conèixer la riquesa que tenim com a municipi, pel que fa a la part comercial i empresarial, on s'hi suma la part cultural i la part del parc natural, Empuriabrava amb els canals i platges. El nostre municipi es situa amb un referent". L'acció promocional vol "arribar a tothom, tant qui viu al mateix municipi, els dels pobles veïns com a la gent que ve de turisme", explica la presidenta.

L'autor de l'audiovisual és el director castelloní Sergi Arnau, que ha comptat amb la col·laboració de Gerard Ripoll per la música i el conegut actor de doblatge Joan Massotkleiner, per la veu on off

La presentació d'aquest vídeo coincideix també amb la publicació de descomptes "encadenats", i és que l'entitat castellonina està de celebració: La setmana passada assolien la xifra de 100 associats.

Retorn de la Fira mercat de brocanters

Aquest pròxim diumenge, 5 de juliol, el mercat impulsat pels comerciants de Castelló torna a la Plaça Joan Alsina- Llotja de Castelló d'Empúries. Així, segons Güibas, després d'un any d'activitat, l'associació, dona la Fira mercat de Brocanters com a consolidada.