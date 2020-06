Campanya per fomentar el turisme de proximitat amb fotos icòniques de la Costa Brava als busos

La vila vella de Tossa de Mar, el front marítim de Cadaqués, les ruïnes d'Empúries, el Museu Dalí de Figueres, la catedral de Girona i platges i cales com les de Calella de Palafrugell, l'Estartit, Lloret o Palamós. Generalitat, Patronat de Turisme, ajuntaments i Moventis Sarfa impulsen una campanya per atraure turisme de proximitat. Una vintena de busos llueixen fotos icòniques de llocs emblemàtics de la demarcació. La campanya s'adreça específicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha afirmat que el turisme local aquest any serà clau per pal·liar la davallada de visitants estrangers, com ara els creueristes que aquest any no faran cap escala als ports de Palamós i Roses.

Vint fotografies de la Costa Brava recorren des d'aquest dilluns les carreteres catalanes. Totes elles, logotipades als laterals d'autobusos de la companyia Moventis Sarfa. Cada imatge s'acompanya també d'un lema, que interpel·la directament qui el llegeix, i el convida a passar les vacances o visitar el litoral gironí. 'Relaxa't, gaudeix i enamora't de la Costa Brava', 'T'esperem amb il·lusió. Vine a la Costa Brava' o 'El paradís el tenim a casa. Vine a la Costa Brava' en són alguns.

La iniciativa és el reflex de la col·laboració publicoprivada. Per una banda, uneix ajuntaments, Generalitat i Patronat de Turisme; i per l'altra, Moventis Sarfa. La presentació de la campanya turística s'ha fet aquest migdia a l'esplanada del port de Palamós (Baix Empordà).

El del Baix Empordà és un dels vint municipis que hi participen. La resta són Cadaqués, Calonge, Castell-Platja d'Aro, Castelló d'Empúries-Empuriabrava, el Port de la Selva, Figueres, Girona, la Bisbal d'Empordà, l'Escala, Llançà, Lloret de Mar, Palafrugell, Pals, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí-l'Estartit i Tossa de Mar.

La campanya té per objectiu fomentar la mobilitat en transport públic, impulsar el turisme de proximitat i divulgar la marca Costa Brava arreu on la companyia Moventis opera. S'adreça específicament als habitants de l'àrea metropolitana de Barcelona, al voltant d'uns tres milions d'usuaris potencials.

Els autobusos logotipats cobriran els diferents trajectes de la companyia, que l'any passat va transportar gairebé 2,5 milions de passatgers. El president de Moventis, Miquel Martí, ha recordat que la flota de Sarfa ja és sinònim "de mobilitat" a comarques gironines i ha destacat que, arran de la desescalada, la demanda s'ha començat a recuperar.

"Mentre que el cap de setmana passat ens trobàvem a l'entorn del 25%, aquest dissabte i diumenge el percentatge ja s'ha situat entre el 44 i 45%", ha explicat. "Veure les imatges que porten impreses els nostres autocars serà, a partir d'ara, com fer un recorregut per la Costa Brava", ha afegit Martí, posant de relleu l'objectiu de la campanya turística.

La iniciativa es complementa també amb una acció a través de la ràdio. Durant els caps de setmana de juliol i agost, el programa 'Via lliure' de l'emissora Rac1 donarà a conèixer, mitjanant entrevistes amb els representants municipals, els valors i els atractius turístics, gastronòmics i paisatgístics de cadascuna de les localitats adherides a la iniciativa.



Turisme de proximitat, manca de creueristes

El conseller de Territori, Damià Calvet, ha destacat que les imatges i lemes que llueixen els autobusos "conviden la gent a venir a la Costa Brava". "Fem una passa endavant i una crida al turisme local, perquè gaudeixi de la destinació de manera segura, però també il·lusionant", ha dit el conseller, reiterant també que la campanya s'ha creat gràcies a la col·laboració publicoprivada.

Calvet, però, tampoc ha amagat que aquest 2020 el turista serà de proximitat. Sobretot, després que la pandèmia del coronavirus hagi compromès determinats mercats i hagi tocat de ple l'arribada de turistes estrangers. I com a exemple, el conseller ha confirmat que "es descarta del tot" que en aquesta temporada hi hagi escales de creuers tant al port de Palamós com a la badia de Roses.

El conseller també ha dit que la situació no es dona tan sols a la Costa Brava, sinó que es reprodueix arreu del món. "Tan sols han aguantat alguns creuers de petit format, amb caràcter de luxe i adreçats també al turisme local", ha puntualitzat Calvet.

De totes maneres, el conseller ja ha avançat que, encara que la temporada del 2020 estigui perduda, la Generalitat treballa amb vista al 2021. I que confia que aleshores, el turisme de creuer es recuperi a la Costa Brava. "A més, també organitzarem aquí la conferència Medcruise", ha puntualitzat. Un esdeveniment que és el punt de trobada de les empreses del sector.



"Tanques publicitàries mòbils"

Per últim, el president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme, Miquel Noguer, ha destacat que la campanya que comença avui per atraure turisme de proximitat suposarà "tenir tanques publicitàries mòbils arreu del país". "La companyia Sarfa és ADN Costa Brava, i el Patronat i els ajuntaments també", ha afirmat.

Miquel Noguer també ha subratllat que la iniciativa és "una bona oportunitat" per "reclamar que vingui el visitant de casa nostra". I en el cas d'aquells que ja hi hagin fet estades, perquè "redescobreixin" la destinació.