Torna el Club de feina del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

El Club de Feina torna a obrir les portes. La iniciativa del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en col·laboració amb els ajuntaments de l'Escala, Roses, Vilafant, la Jonquera i Llançà, es reactivarà a partir del mes de juliol, quan ja es podrà demanar cita prèvia.

El Club de Feina és un servei de suport a la recerca de feina on podràs rebre assessorament en l'elaboració del currículum, ja que és imprescindible portar la vida laboral i és opcional portar foto de carnet. També en l'estat del mercat de treball de la comarca, en saber on trobar ofertes de feina (premsa, internet), on difondre les ofertes laborals pròpies o on informar-te de cursos professionals presencials i online.

Es poden consultar els horaris i els llocs on anar de cada població, a més de la seu del mateix Consell Comarcal de l'Alt Empordà.