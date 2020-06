Ustec critica que Educació no genera «cap confiança» de cara a l'inici del proper curs escolar

El Departament d'Educació va suspendre ahir al matí, a primera hora, la reunió virtual que havia de mantenir amb els sindicats de mestres i professors per parlar de les condicions d'inici del proper curs escolar, al mes de setembre. Malgrat que la trobada se celebrarà igualment, ja que s'ha reprogramat per a principis de la setmana vinent, el portaveu d'Ustec-Stes a les comarques gironines, Xavier Díez, va lamentar ahir que el departament està donant molt poca confiança de cara a l'inici del curs 2020-2021, ja que no està concretant cap mesura.

Díez sospita que la reunió s'ha ajornat perquè el departament encara no té una proposta en ferm. En la proposta inicial de la conselleria, la configuració de les plantilles no reflecteix els reforços promesos, i aquest és precisament un dels principals punts que els sindicats volen tractar amb el departament. «Teníem la mosca al nas perquè normalment ens enviaven la documentació uns dies abans per poder consultar-la, però aquest cop no ens havien enviat res», assenyala Díez.

El representant sindical, doncs, no es mostra sorprès pel fet que el departament hagi ajornat la trobada, sinó que es mostra especialment molest per la manca de concreció i per la falta de diàleg que hi ha hagut per part d'Educació. «En cap moment se'ns ha demanat posar sobre la taula a veure quines propostes tenim i quins compromisos es poden adquirir per fer front a la desescalada», lamenta Díez. Tot plegat, afegeix, genera una falta de confiança entre els docents: «Molts d'ells tenen ganes de tornar a fer classe normal, però si tires pel dret i no escoltes, no aconseguiràs guanyar-te la seva confiança per fer-ho», lamenta. Per a Díez, és imprescindible la «corresponsabilitat» entre docents i departament: «Si ofereixes compromís, generes confiança, però si tires pel dret de forma unilateral, només causes desconfiança», assenyala.

En aquest sentit, lamenta que des del departament s'hagi apostat per una poloítica de comunicació «que ha buscat deliberadament la confusió». Díez considera que probablement la conselleria d'Educació no tindrà prou recursos per començar el curs amb una situació de normalitat, però creu que no ho voldran dir fins al setembre per no generar crítiques ni alarma. Per això, alerta que el començament de curs, al setembre, pot ser «problemàtic» per la «falta de confiança» generada pel departament entre el professorat i les famílies.