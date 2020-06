Tranquil·litat i silenci, carta de presentació de Maçanet de Cabrenys

La Vall Infinita. Així es presenta a qui el vulgui conèixer, un dels racons més interessants del Pirineu català, allà on la serralada, al peu de les Salines, encara mereix la definició de muntanya amb lletres destacades. Aquest racó de món és Maçanet de Cabrenys, una de les joies patrimonials i naturals de l'Empordà interior. Maçanet, fent honor a la seva realitat geogràfica, és una font que raja tranquil·litat i ofereix silenci a qui el sap trobar. I per fer-ho, no cal buscar massa. El poble i el seu entorn ho tenen tot.

Si us agrada caminar, anar amb bicicleta, pujar muntanyes o visitar pedres amb centenars d'anys d'història, segurament trobaríem nombrosos pobles de la contrada que donarien satisfacció als nostres desitjos. Si les exigències fan pujar el llistó cap a un ambient natural de boscos mil·lenaris, rieres i fonts d'aigua cristal·lina, cims amb vistes espectaculars i carrers d'indubtables arrels medievals, el llistat de possibilitats es redueix. Si tot plegat es combina amb una oferta d'allotjament variada i una gastronomia ben elaborada, el nom del lloc és Maçanet de Cabrenys.



De temps reculats

Esmentat per primer cop en un document del segle IX, atribuït a Lluís el Tartamut, el poble de Maçanet té tots els encants que voldríem trobar en un municipi per anar-hi a passar uns dies de vacances, un cap de setmana de desconnexió o per fer-hi una visita a jornada completa.

Maçanet de Cabrenys ha estat, des de temps reculats, un dels referents en la gestió dels boscos, l'aigua i la feina agrícola i d'indústria rural en allò que podríem anomenar la vida de frontera. La construcció per part de la Generalitat, als anys noranta, del pont sobre el riu Major, ja en terme d'Albanyà, va ser el colofó per a una comunicació fluida entre Maçanet i els pobles veïns del Vallespir, a la Catalunya Nord. El poble, juntament amb el nucli de Tapis, van deixar de ser final d'etapa per convertir-se en punt de parada obligada en qualsevol circuit de visita que transcorri entre els dos costats dels Pirineus Orientals.

El nucli medieval de Maçanet de Cabrenys ens convida a recór­rer els seus carrers, l'epicentre dels quals està a l'església parroquial dedicada a Sant Martí. En el seu interior, hi trobarem una exposició de peces litúrgiques força sorprenent.

A la plaça principal, hi ha una de les peces més estimades del patrimoni local, just davant de la societat. Es tracta de la famosa Bar­ra d'en Rotllan. Objecte de llegenda, és també un element de prova física per a qui vulgui enfilar-s'hi.

Maçanet de Cabrenys ben bé podríem considerar-la com la vila capital de les Salines i el Bassegoda, un espai geogràfic amb consorci propi i que agrupa la majoria de pobles d'aquest rodal. El municipi és ple de fonts i deus d'aigua. Famosa, per històrica, és la seva Aigua de les Creus. També ho són els seus arbres monumentals. Alguns tenen segell de protecció oficial de la Generalitat, com el Suro de la Pubilla, però n'hi ha molts més que són i han estat objecte de rondalles, contes i històries de la vora del foc. Alguns d'ells combinen la duplicitat de tronc gegantí amb font incorporada a la seva vora, com seria el cas del Plàtan i la Font de Can Saguer.

Aquest és un territori de cor­riols i camins de muntanya. Com no podria ser d'una altra manera, és un espai ideal per al senderisme i, molt especialment, per a totes les activitats relacionades amb les bicicletes de muntanya, fins i tot l'espectacular modalitat del descens.

Maçanet de Cabrenys té oficina de turisme pròpia, des d'on ens poden detallar totes les opcions de rutes i sortides que es poden fer pel seu territori. Algunes d'elles ens ajudaran a arribar fins al Santuari de la Mare de Déu de les Salines, el Fau o el cim del Moixer, de 1.443 metres.

També podrem acostar-nos a l'excepcional mirador del Puig de la Creu per la pista forestal de Sant Andreu de l'Oliveda o visitar, de mica en mica, les diverses esglésies i ermites d'aquest petit país, com Sant Briç de Tapis, Sant Miquel de Fontfreda o Sant Pere dels Vilars.

El futbolgolf, el bany a les gorgues o a la piscina pública del poble, i el fet de badar en qualsevol racó, acaben d'arrodonir el sentit d'acollida d'aquest poble.

Maçanet també és el punt d'anada i de tornada d'excursions cap als atractius dels pobles veïns, com la Vajol, Sant Llorenç de Cerdans o Darnius. Qualsevol excusa és bona per a anar-hi a passar uns dies i ser atesos per l'hospitalitat innegable de la seva gent. Només cal que ho proveu.



Mirador privilegiat des dels punts més alts

Maçanet de Cabrenys és una balconada privilegiada sobre la plana empordanesa. Des dels seus punts més alts, com el puig de les Salines o les restes del castell de Cabrera, s'albira un panorama únic. El mirall d'aigua del Pantà de Darnius Boadella, els boscos i els paisatges de l'horitzó són un gran atractiu per a tots els excursionistes que transiten per les seves carenes.



Un llibret imprescindible per a gaudir del poble

Dins el projecte La Vall Infinita, Maçanet de Cabrenys ha publicat, en format imprès i digital, la guia dels espais de silenci, amb la geolocalització de 25 espais idíl·lics, en plena natura, on el visitant podrà gaudir del silenci i desconnectar del brogit quotidià. La guia divideix els espais en tres categories temàtiques: els punts de silenci amb vistes espectaculars, els immersos al bosc i els situats a tocar a punts d'aigua. La podeu descarregar gratuïtament des del portal www.maçanetdecabrenys.cat o demanar-la a l'oficina de turisme.