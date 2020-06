El programa Llançàsummer es reinventa a la nova normalitat amb moltes novetats

Aquest estiu l'Àrea de Turisme de Llançà ha preparat un programa adaptat a la nova normalitat per què els visitants i residents gaudeixin de Llançà des de diferents vessants, especialment fent esport, posant consciència en la salut mental i física, i en la descoberta en família del nostre mar i natura.

Formar part del nord del Cap de Creus, amb set kilòmetres de litoral propis del paisatge de la Mar d'Amunt i estar a cavall entre dos espais naturals – el PNIN de l'Albera i el Parc Natural del Cap de Creus- fa de Llançà un indret privilegiat per gaudir de la natura, tant al mar com en aquests espais naturals.

Al conjunt d'activitats proposades i a l'entorn natural i paisatgístic, cal sumar-hi l'excel·lent oferta comercial, de restauració i d'allotjament on hi predomina el tracte familiar i la qualitat en el servei fa què Llançà esdevingui una excel·lent destinació per connectar amb els seus encants i carregar energia positiva.

En tant a les activitats, que s'oferiran diàriament durant els mesos de juliol i agost, s'han dividit en dos blocs: Esport-salut i mar-natura.

En el primer bloc, es proposaran les activitats següents: Aquagym a l'embarcador de Sant Carles, Minfulness i pintura, Qi Jong Sunset i Qi Jong Sunrise a les platges de Llançà, Ioga Sunset i Ioga Sunrise a la Farella i Cap de Ras, Sortides en E-Bike per l'Albera, Sortides en caiac de manera contemplativa i Introducció al Nordic Walking a l'Albera de Llançà.

En el segon bloc s'oferiran tota una sèrie de visites guiades en família: "Els tresors del mar", "Animalons del Cap de Creus", "Llançà dels horts", "La llotja i el Port de Llançà", "La desaparició de la Sra. Mallerenga", "Converses de Taverna", "Descobreix els itineraris de snorkel de Llançà", "Aprenent de rastrejadors a l'Albera", "Els secrets de Cap de Ras", "Explora en família la Platja de Canyelles", "Els camins de l'exili" i "Millorant la salut amb la natura".



Totes aquestes activitats tindran un decàleg per tal de complir amb totes les mesures de seguretat:

Una de les principals novetats d'enguany és tot el treball unificat i conjunt amb les empreses que participen en el programa per tal de crear un decàleg de bones pràctiques a la natura i conscienciar a tots els usuaris del turisme sostenible.

És en aquest sentit que bona part de la recaptació de les activitats aniran destinades a l'entitat local "Platges Netes", que treballa tot l'any netejant les platges del municipi costaner.