Segona setmana sense cap cas de Covid-19 a Salut Empordà

L'Hospital de Figueres no té cap ingressat per Covid.

L'Hospital de Figueres no té cap ingressat per Covid. FSE

La Fundació Salut Empordà no registra cap cas positiu de coronavirus des de fa dues setmanes i, tal com informen des de l'entitat, "pràcticament fa tres setmanes que no tenim cap pacient ingressat per Covid-19".

De moment la comarca de l'Alt Empordà es manté amb bones dades, pel que fa al nombre de confirmats, però, segons informa el Diari de Girona, un total de 10 municipis de les comarques gironines han continuat sumant nous casos de coronavirus des de l'inici d'aquesta setmana, cap a la comarca de l'Alt Empordà.

Segons les dades publicades pel Departament de Salut de la Generalitat. D'entre aquests 10 municipis, el que més casos registra és Olot entre el 21 i el 25 de juny a Girona és Olot, on es comptabilitzen 7 nous positius.

En altres tres s'han detectat 2 casos: Cassà de la Selva, Girona i Lloret de Mar. i a la resta - Banyoles, Blanes, Camprodon, Castellfollit de la Roca, Riells i Vilabrea i Santa Pau, un cas a cada lloc.

La majoria d'aquests casos, un total de 10, han estat confirmats per Test ràpid, 8 s'han pogut verificar mitjançant una prova PCR i un cas amb un test ELISA o serològic.



Prop d'un miler de sospitosos

Durant aquesta setmana, els serveis de salut també han detectat prop d'un miler de casos sospitosos, en concret 987. Girona concentra la xifra més alta d'aquests casos, 126, seguida per Olot amb 103 i amb concentracions menys grans Figueres (56), Blanes (45), Lloret de Mar (42), Salt (35) i Sant Feliu de Guíxols (32). En total, són 126 els municipis gironins on viu alguna persona que aquesta setmana els serveis de Salut han considerat sospitosa d'haver contret la malaltia.