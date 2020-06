La Fundació Salut Empordà ha rebut 149.683,96 euros de donacions

La Fundació Salut Empordà (FSE) ha rebut un total de 261 donacions durant els mesos de març, abril, maig i juny amb motiu del coronavirus. Procedeixen d'empreses, ajuntaments, entitats, associacions i particulars de l'Alt Empordà i d'altres punts de les comarques gironines.

Del total de 261 donacions, 125 corresponen a aportacions econòmiques canalitzades a través de la pàgina web que es va posar en marxa, fent una suma de 149.683,96 euros. Aquests diners es destinen a cobrir una part dels més de 800.000 euros que la FSE gastarà per fer front a les despeses extraordinàries generades per la gestió de la Covid-19 als tres centres.

El detall del repartiment dels gairebé 150.000 euros de donatius és el següent:



Per millorar l'assistència i la seguretat dels usuaris

Compra de 8 monitors per la Unitat de Monitoratge del Servei d'Urgències : 53.240 euros

: 53.240 euros Reforma del Servei d'Urgències per atendre pacients crítics: 7.992,80 euros

per atendre pacients crítics: 7.992,80 euros Sistema de seguretat i control d' accés a l'Hospital : 3.870,50 euros

: 3.870,50 euros Gel hidroalcohòlic: 6.266,02 euros

Per garantir el benestar dels professionals

Elaboració de roba per als EPIs : 42.658,73 euros

: 42.658,73 euros Compra d'una rentadora de reforç per a la bugaderia: 8.317,24 euros

de reforç per a la bugaderia: 8.317,24 euros Compra de tovalloles per a les dutxes: 703,62 euros

per a les dutxes: 703,62 euros Servei de suport psicològic : 4.200 euros

: 4.200 euros Menús diaris extres per les guàrdies de 12 hores: 22.320 euros

extres per les guàrdies de 12 hores: 22.320 euros Neteja dels apartaments: 115,05 euros

A banda de les aportacions econòmiques, durant aquests mesos també han arribat 136 donatius de material sanitari (bates impermeables, guants de nitril o mascaretes de roba), productes d'alimentació i de cosmètica i aparells tecnològics.

També s'han rebut descomptes en calçat i oci i regals per als professionals de la Fundació, així com una quarantena d'oferiments de particulars i empreses que s'han posat a la disposició de l'entitat per a desenvolupar tasques de voluntariat.