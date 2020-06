El Consell Comarcal fa una declaració institucional pel dia de l'Orgull LGTBIQ+

Amb motiu del Dia de l'Orgull LGBTIQ+, que se celebra el 28 de juny, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà fa pública la declaració institucional que es transcriu a continuació:



Els nostres drets són els vostres drets, el meu orgull és el teu orgull

El 28 de juny és el Dia de l'Orgull Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual en record dels anomenats fets de Stonewall –Estats Units- que van tenir lloc el 28 juny de 1969, fa ja més de 50 anys. Aquell dia, persones transsexuals i homosexuals van dir prou per primer cop a la discriminació a la qual havien estat sotmeses durant segles i va néixer el moviment d'alliberament LGTBI.

Aquest 2020 és un any atípic, marcat per la influència de la Covid-19, que ens ha obligat a recloure'ns i utilitzar nous canals per relacionar-nos entre nosaltres, i això ha permès observar quin és el grau de discriminació real de les persones LGTBI en el seu àmbit més proper com és la casa familiar. I hem de dir que, si bé a Catalunya la immensa majoria de les persones LGTBI no s'han vist vexades per la seva identitat o orientació sexual, s'han detectat alguns casos de LGBTI-fòbia a la mateixa llar, en especial de persones trans* molt joves, i també la deplorable LGBTI-fòbia a les xarxes socials i algun cas puntual en espais públics.

Avui a Catalunya, que va liderar l'avanç en el reconeixement de les persones LGTBI amb l'aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, tenim eines per ajudar a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com són els Serveis d'Atenció Integral LGBTI (SAI), desplegats a tot el territori, que des de la proximitat s'han convertit en punt d'informació, assessorament, suport de les persones LGTBI i de visibilització del col·lectiu i on estan pivotant les polítiques públiques LGBTI transversals, independentment del fet que aquestes visquin en una gran ciutat o en el poble més petit.

I també, com a institució, des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà volem reivindicar i defensar els drets del col·lectiu LGTBI, i atès que encara hi ha focus d'LGTBI-fòbia a casa nostra, fem una crida a les persones afectades a no callar i utilitzar els canals que tenen al seu abast en el nostre municipi i comarca, i convidem a tota la ciutadania que s'impliqui en la defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI. Al cap i a la fi, els drets del col·lectiu LGBTI són els drets de tothom, ja que el respecte envers els altres ha de ser patrimoni de tota la societat i no sols dels col·lectius discriminats.

I per això, donem suport i fem pròpies les reivindicacions que el Consell Nacional LGBTI fa públiques en el seu manifest:

El rebuig de la decisió del Tribunal Suprem del passat 1 de juny que prohibeix als ajuntaments penjar la bandera de l'Arc de Sant Martí; la limitació de la llibertat que en el Registre Civil encara impedeix el registre de les famílies homoparentals o el canvi de nom de les persones trans*; que des de Catalunya es pugui gestionar el dret d'asil i la protecció de manera especial d'aquelles persones LGTBI que es troben en situacions vulnerables i de les que no han pogut accedir a una regularització de la seva situació legal.

Cal avançar també de la mà de totes les administracions catalanes, en la formació específica pel professorat de la diversitat i de la realitat LGTBI, que permeti la creació d'espais segurs i de confiança per l'alumnat LGTBI, respectuosos i lliures d'LGTBI-fòbia, i la modificació de tots els impresos i formularis administratius de caràcter sexista i/o binarista.

En el camp de la salut cal garantir el dret a la reproducció assistida a dones lesbianes i als homes trans* i la reducció de les llistes d'espera en aquest camp.

Cal continuar la descentralització del Servei de Trànsit, que atén les persones trans*, implementant la seva presència a totes les regions sanitàries de Catalunya per facilitar els processos de transició arreu.

Promoure i fomentar de manera activa la visibilitat i apoderament de les dones Lesbianes que, tot i realitzar una important tasca dins les associacions, sovint són invisibilitzades com a lesbianes darrere de les inicials LGTBI així com les persones Bisexuals que, tot i representar un alt percentatge de la població LGTBI, no tenen veu pròpia dins les organitzacions LGTBI. Les persones no binàries també han de poder ser reconegudes per la societat en els documents i en els espais de participació.

Millorar l'accés a la informació de les persones sordes LGTBI en igualtat de drets de la resta de ciutadania, la creació i administració d'un d'espais inclusius i segurs per a les persones grans LGTBI i/o intergeneracional LGTBI (residència, apartaments amb serveis, etc.) així com la formació de les persones que treballin amb persones grans i dependents.

Tenir molt present el món rural, on el nombre de persones del col·lectiu LGTBI és menor i a més està més disseminat, ajudant a disposar d'espais de trobada i oferir serveis de suport al col·lectiu i promoure activitats que ajudin a visualitzar-lo des de l'administració de proximitat.

Finalment, continuar implementant la llei 11/2014 adaptant-la a les noves necessitats i traduint els seus articles en accions, protocols i Plans executius de polítiques públiques d'una manera integral on totes les administracions i la societat civil i trobin els espais en comú per fer-ho possible.