Castelló d'Empúries fa un gest més per la diversitat al municipi pintant bancs de l'espai públic, amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI

El Departament de Benestar Social i Famílies de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, ha volgut fer aquest any un gest més per tal que totes les persones es sentin incloses en el nostre municipi, aprofitant que el 28 de juny és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Amb aquest objectiu s'han pintat quatre bancs amb els colors de la bandera LGTBI, situats davant les escoles Ruiz Amado, Joana d'Empúries, i a l'Institut Escola El Bruel.

Castelló d'Empúries es vol posicionar en la defensa dels drets de les persones i aquesta representació no és res més que això, un gest a favor de l'acció individual, a favor de la pluralitat. Ja fa anys que la bandera LGTBI oneja al nostre municipi per aquestes dates, i enguany els colors de la diversitat s'han volgut fer presents a l'espai públic de forma permanent com a declaració d'intencions i per recordar a les persones que el nostre municipi és un poble acollidor.

Tot i els moments excepcionals que estem vivint, aquestes accions són imprescindibles doncs Amnistia Internacional ha denunciat que la pandèmia de la Covid-19 està "fent visible i aprofundint la discriminació, violència i altres violacions de drets humans" contra el col·lectiu LGBTI a tot el món.