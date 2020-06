Carles Xuriguera: «L'optimisme forma part de l'ADN de la DO Empordà»

El viticultor baixempordanès va agafar el relleu de Josep Serra al capdavant de l'àrea de Promoció.

- Com els han anat les accions fetes durant el confinament?

- Estem molt contents de la resposta que hem obtingut, tant per l'activitat econòmica que, encara que petita, ha servit per desencallar una aturada de gairebé el 100% i, tot i que el digital no és un suport que supleixi les vendes dels canals existents, fins ara, sí que ha servit per mantenir-nos en l'imaginari del client final, com també per donar visió a cellers de l'Empordà i a restauradors, que són els nostres aliats naturals. Per altra banda, hem tingut nous seguidors en tots els nostres canals en línia amb un increment de visites importantíssim. I hem perfeccionat l'accés a la compra de vi de l'Empordà, a través del nostre portal.

- Són optimistes per poder fer alguna fira de vins?

- L'optimisme forma part de l'ADN de la DO Empordà. Treballem sempre amb la possibilitat de fer les fires que teníem programades, reubicant-les en el temps. De tota manera, no depèn de nosaltres, sinó d'una realitat que ara és poc definida. Estarem preparats per quan puguem tornar a sortir al carrer amb els nostres vins, encara que sigui d'una manera més minsa. Trobarem la manera de ser-hi i, fins i tot, reinventar aquesta mena de fires.