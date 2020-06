"Reutilitza'm i compra a granel", la campanya del Consell Comarcal per reduir les bosses d'un sol ús, arriba a Empuriabrava

Des del punt de vista ambiental el millor residu és aquell que no es genera. Tanmateix, en els darrers anys, tant a Catalunya com en els contexts immediats, els residus municipals no han parat de créixer.

La aquesta campanya que ha iniciat el Consell Comacal, Reutilitza'm i compra a granel, s'ha creat amb l'objectiu de conscienciar a la població de la gran quantitat de bosses de plàstic d'un sol ús que es generen, de fomentar la utilització de bosses reutilitzables per a la compra a granel i d'obtenir informació sobre els hàbits dels usuaris dels mercats respecte als residus i el producte local.

Com que les bosses sense nanses que s'utilitzen per a la compra a granel d'aliments no es troben regulades, aquestes encara s'utilitzen a molts comerços. Des del Consell Comarcal es vol promocionar l'ús de bosses reutilitzables per a la compra a granel en els mercats setmanals municipals.

Amb la finalitat d'informar als usuaris i obtenir informació sobre els seus hàbits de consum, es repartirà una bossa reutilitzable per persona a tothom que contesti una breu enquesta a peu de mercat. Les enquestes es realitzaran d'11 h a 13 h del matí, dissabte 27 de juny, al mercat setmanal d'Empuriabrava. A peu de mercat s'entregarà una bossa de malla a cada persona que respongui una enquesta breu sobre hàbits de consum relacionats amb la prevenció de residus. A l'interior de la bossa hi haurà un flyer amb consell de prevenció de residus i un flyer sobre producte local.