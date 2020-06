Les obres d'adequació de l'equipament que acollirà l'Institut de Peralada s'han iniciat el 17 de juny, per redistribuir els espais que han de donar cabuda, en vista al curs 2020-2021, a les dues línies de 1r d'ESO. Les obres consisteixen en l'adequació de les quatre aules per a alumnat, vestíbul, consergeria i despatxos per a docents, així com la instal·lació d'una nova caldera i nou cablejat elèctric.