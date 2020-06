Aquesta setmana els mercats de Castelló i Empuriabrava tornen a obrir amb totes les parades. Des de l'inici de l'estat d'alarma s'han mantingut i adoptat mesures de seguretat, com el control d'accés i l'esponjament de les parades, per minimitzar el risc de contagis. Ja fa dies que s'han anat ampliant progressivament el número de parades mantenint mesures que garanteixen la seguretat tant dels clients com dels paradistes. A partir d'avui, podran tornar a obrir totes les parades seguint les mesures necessàries per evitar contagis.

Per tal de garantir la seguretat i la distància entre les parades, els paradistes instal·laran separadors als laterals que mantindran aquests espais tancats i inaccessibles de manera que només es pugui comprar des del davant. Pel que fa a les parades que tenen productes que poden ser manipulats pels clients, com per exemple la roba, els paradistes hauran de subministrar guants d'un sol ús i tenir un contenidor on dipositar-los una vegada s'hagin fet servir. Cal recordar que la mesura més important en aquests moments és la prevenció i per això cal que es mantingui la distància de seguretat, rentar-se les mans sovint i portar mascareta.

Els mercats no sedentaris es porten a terme cada dimarts de 8 h a 14 h a la plaça de la Basílica de Castelló i els dissabtes, també de 8 h a 14 h, al Passeig marítim d'Empuriabrava.​