La Llar del Nadó de Figueres està de dol

La Llar del Nadó és la continuació d'un somni fet realitat per Josefina Reviriego Mallol. Amb la seva pèrdua, als 84 anys, la botiga està de dol. Totes les persones que l'han conegut elogien la dedicació i l'esperit emprenedor amb què fa més de 50 anys es va aventurar a obrir un gran establiment pioner, al carrer Monturiol de Figueres, pensant en les necessitats de la petita infància. Aquell esforç inicial i la constància de tota una vida entregada al taulell de la botiga l'han convertit en una figura emblemàtica en el món del comerç de Figueres. «La seva màxima il·lusió era que el negoci seguís, i jo li vaig fer la promesa», explica la seva neta, Isabel Frigola.

La història de La Llar del Nadó de Figueres té les seves arrels quan Jose?na Reviriego i Felipe Frigola van tirar endavant l'obertura d'El Hogar del Bebé, que va assolir una gran repercussió social en oferir uns articles difícils de trobar a la ciutat en aquella època. La joventut de Jose?na Reviriego i les seves ganes de complir un somni la van convertir en una treballadora incansable, un dels valors heretats dels seus pares. Tothom la recorda per estar sempre al peu del canó i també per com n'era d'afable amb el seu tracte amb els clients. Mare de tres fills, amb sis nets i quatre besnets, tenia uns trets que la definien, com el seu posat amable, la seva bona presència i la seva cuidada coqueteria. Va estar vinculada al negoci familiar fins que es va retirar.

La seva trajectòria professional és digna d'emmarcar: amb empenta i determinació, després de l'experiència d'El Hogar del Bebé, ella i el seu marit van obrir Can Monturiol, botiga especialitzada en bosses de mà i articles de viatge. El 1994, Jose?na Reviriego va voler provar sort en el camp de la puericultura, inaugurant tres petites botigues al carrer Caamaño, també a Figueres. En aquest àmbit, també va ser pionera quan va iniciar quelcom tan innovador i exitós com van ser les llistes de regals per a nadons.

L'any 2002, la fundadora del negoci va apostar per unir les tres botigues en una sola, l'actual La Llar del Nadó 2, que està instal·lada on hi havia hagut la pastisseria Cubana, al carrer Nou. La botiga es va ampliar obrint-se al carrer Caamaño. Va ser aleshores quan va prendre el relleu en el negoci la segona generació de la família, amb Miquel Frigola Reviriego i Neus Fernández Martínez. La tercera generació, representada en la filla de la parella, Isabel Frigola, es va incorporar a la direcció. «Jo he anat aprenent amb ells des que era petita», reconeix la neta de Jose?na Reviriego. En nom de tota la família, conclou: «Seguirem l'exemple que ella ens ha donat, treballadora, valenta i que no es rendia per res».