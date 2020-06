Josep Bofill: «La plaça Víctor Català és la de sempre, per als escalencs»

Josep Bofill i Testart (l'Escala, 1985) és diplomat en Enginyeria Tècnica Industrial, en Mecànica i Màster de Materials i Estructures.

- Han pogut solucionar els temes urbanístics pendents per a la temporada de l'estiu?

- L'Àrea d'Urbanisme no ha parat de treballar en cap moment, des de l'entrada de l'Estat d'Alarma; de fet, aquest és un dels departaments de l'Ajuntament que més facilitat té per fer teletreball, ja que molta de la feina de redacció de projectes, d'informació de llicències, entre d'altres, ja és una feina recurrent de davant de l'ordinador. En aquest sentit, si per a alguna cosa ha anat bé la situació que hem viscut, ha estat per a atrapar les llicències que estaven endar­rerides.

- En què tenen posat l'ull, actualment?

- La situació és molt canviant, i encara no sabem ben bé com anirà l'any pressupostàriament: hem d'esperar com es comporten els ingressos i també les despeses en els pròxims mesos i, en vista a finals d'any, preparar un pressupost realista per, de cara al 2021, afrontar el que es pugui. Aquest any, ja s'ha llençat el missatge d'un pla de xoc per fer front a la situació actual i, en el cas d'obres, s'han destinat 250.000 euros per intentar dinamitzar la construcció, en vista a la tardor, i donar feina als empresaris constructors de l'Escala. L'objectiu que tenim és fer petites i mitjanes intervencions en edificis municipals, via pública i repartir la feina al màxim que es pugui.

- Un dels vials que tornarà a ser de doble sentit serà el Camí Ample. Com han pres aquesta decisió?

- Nosaltres, encara, defensem que, aquesta, és una bona solució. Després d'un període de prova d'uns mesos (nosaltres sempre hem dit que era una prova i que estàvem oberts a tornar a la situació anterior) s'ha decidit tornar a fer de doble sentit, el Camí Ample, per diferents motius: les noves condicions del mercat setmanal dificulten la mobilitat de l'entorn, i el Camí Ample és, directament, un dels carrers afectats.

L'altre condicionant és que els comerciants d'aquell carrer i, també, de la zona propera a l'Ave Maria tenen la percepció que no funciona correctament per dinamitzar la zona a escala comercial. Això ens ha fet tornar al doble sentit, però la prova que es va fer d'una línia d'aparcaments ràpids, en el primer tram del carrer, va funcionar molt bé, i no en volem prescindir: d'aquesta manera, actualment, estem adaptant aquesta zona, per no perdre aquestes places d'aparcament, i el resultat serà que, davant de la plaça Catalunya, tindrem cinc zones d'aparcament ràpid i dues zones de càr­rega i descàrrega.

- Què comportarà, en aquests moments, haver posposat el projecte del nou centre cultural de Can Masset?

- La situació que hem sofert durant aquests mesos i la previsió que hi ha en vista als pròxims mesos, i amb la voluntat de ser prudents, hem decidit posposar el projecte de Can Masset, que teníem la intenció de començar a finals d'aquest any 2020. Això vol dir, doncs, que haurem d'estudiar, en els propers mesos, si és viable iniciar-lo el pròxim 2021 o si es deixa per a més endavant. Aquest és un projecte en què hi hem posat molt d'esforç, i no només involucra la biblioteca i l'auditori, sinó que comporta el moviment de diferents serveis i entitats que ho tenim tot preparat per quan es pugui tirar endavant i que serà una millora per a ells.

- Està satisfet de la manera com s'han desenvolupat les obres a la plaça Víctor Català, conjuntament amb el mercat dels dijous?

- Sí, de moment n'estic molt satisfet. Aquesta és una plaça diferent de totes les que tenim al nostre poble: els escalencs la tenim molt interioritzada com a plaça «de sempre», i la voluntat amb aquesta reforma és, precisament, reformar-la sense canvis importants, o sigui, tan sols fer-li una rentada de cara i millorar, per exemple, l'accessibilitat, la il·luminació, la jardineria, entre d'altres, però sense perdre la seva essència. Estic segur, per tant, que el resultat serà molt favorable!