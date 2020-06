El Departament d'Agricultura inicia l'aprovació de 6 MEUR € en ajuts al foment de la pesca i l'aqüicultura sostenibles, que dinamitzaran 10,3 MEUR d'inversió

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, ha iniciat l'aprovació de la convocatòria d'ajuts 2020 del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) al foment de la pesca i l'aqüicultura sostenibles i de la comercialització i transformació dels productes pesquers.

A la convocatòria FEMP 2020, dotada amb sis milions d'euros, s'han presentat 141 sol·licituds d'ajuda dels sectors de la pesca, l'aqüicultura, la comercialització i la transformació, de les quals s'aprovaran 117. S'ha resolt la inadmissió o renúncia per part de les persones interessades de 42 expedients en no poder realitzar les actuacions en l'anualitat actual per mor de la COVID19.

D'aquests expedients, ja se n'han concedit 24 pertanyents a la línia dels ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges per a les confraries de pescadors, amb una inversió de 302.389,12 € i una subvenció del 60%.

En les properes setmanes es resoldran la resta de línies d'ajut amb els imports següents, que generaran una inversió total de 10,3 milions d'euros.

Anualment, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims convoca els ajuts FEMP adreçats a la implementació de la Política Pesquera Comuna cofinançats en un 75% per la Unió Europea i un 25% per la Generalitat de Catalunya.

Aquests ajuts contribueixen a implementar l'Estratègia marítima de Catalunya 2030 (EMC), amb iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d'actuació (LEAS) de l'EMC amb la ciutadania i el territori i fomenten un desenvolupament sostenible i respectuós envers l'ús de la mar, la creació i el manteniment d'ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que garanteixi l'operativitat.