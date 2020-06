El poble més petit de l'Alt Empordà vol evitar la marxa dels joves

L'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia, el municipi més petit de l'Alt Empordà, de noranta habitants, ha iniciat el procés d'elaboració del Pla Local d'habitatge 2020-2030, amb la Diputació de Girona. Els objectius d'aquesta iniciativa són analitzar i diagnosticar les necessitats d'habitatge al municipi; identificar les dificultats d'accés de col·lectius específics, especialment el jovent; i proposar línies d'actuació per als pròxims deu anys. En resum: evitar que la gent jove marxi del poble.

El pla comptarà amb un procés participatiu, com ara una enquesta en línia, sessions informatives i de debat –entre els mesos de juny i setembre–, activitats al casal d'estiu de juliol i agost i una xerrada de debat per als joves amb especialistes, que es va celebrar dissabte passat, a càrrec de Sebastià Mata, responsable de Joventut, Emprenedoria i Habitatge de l'Associació de Micropobles de Catalunya. També hi participaven joves de Garrigàs, Siurana, Sant Mori i Vilaür.

«Els joves representen un 18% de la nostra població, el percentatge més alt de la comarca. No tenim cap habitatge lliure, entre la primera i la segona residència», explica l'alcalde de Palau de Santa Eulàlia, Xavi Camps.

El consistori palauenc compta amb alguns punts del poble que poden créixer, però «depenen del sector privat que vulgui fer la casa i els joves no poden dependre d'això», remarca Camps, el qual manifesta que s'han fixat fer-ho en deu anys perquè «per l'edat que tenen els nostres joves, calculem que amb aquests deu anys la gran majoria és quan necessitaran aquests habitatges».

Segons l'alcalde de Palau de Santa Eulàlia, el Pla d'habitatge «va molt més enllà, ja que ofereix una oportunitat perquè la gent es pugui quedar a viure aquí. Que s'hi quedin a viure de manera permanent. Volem un poble viu de dilluns a diumenge, no només de caps de setmana». Segons el màxim dirigent del consell obert de Palau, «tothom hi podrà dir la seva» al llarg d'aquest procés.