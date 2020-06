Final feliç a Peralada per a un gat atrapat dins de la canalització d'un embornal

Final feliç. Aquest és el millor resum del complicat rescat que ha permès salvar un gat jove blanc que havia anat a parar a les canalitzacions soterrades del nucli medieval de Peralada, segons informa Perlagats a les xarxes socials.

Els miols de l'animal van alertar el veïnat. Un grup de voluntaris i de l'Ajuntament es van esforçar per a treure el gat d'on era, però per a aconseguir-ho va caldre utilitzar un toro mecànic per a elevar les pesades reixes de ferro de la cruïlla dels carrers Burriana i Forn.