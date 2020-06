Josep Alegrí: «Els Espais de Lleure seran una prova de què trobarem a les escoles a partir de setembre»

Josep Alegrí és el regidor d'Educació i Joventut de l'Ajuntament de Figueres. Abans de la detecció de la pandèmia de la Covid-19, ja es tenia previst canviar el model dels casals d'estiu.

- Ara els casals són Espais de lleure, quines novetats implica?

- No seran els casals com els entenem i per això li diem Espais de lleure. Els casals d'enguany es fan en context de pandèmia, suposem que fora de l'estat d'alarma, però amb uns protocols. L'etiqueta és una adaptació per la Covid, la resta ja estava plantejat.

- Què és el més destacat?

- Hem fet una rentada de cara important. Aquesta era la nostra primera temporada i volíem fer una actualització perquè els tècnics ja ens ho havien plantejat. Ens va semblar important fer-ho de manera transversal i per això hem implicat Esports, Acció Cívica i Serveis Socials, ja que els casals afecten en gran manera a totes elles, que només es cuidés Joventut no semblava coherent. Ajuntar diverses àrees ens ha enriquit, i hauria sigut molt més si no fos per la Covid, però ens ha anat bé per ser creatius.

- I pel que fa al funcionament?

- Cada un dels centres tindrà una unitat de 50 infants, que accediran al recinte escolar de manera esglaonada i per accessos diferenciats. A l'arribada i a la sortida, el personal encarregat de Seguretat i Higiene s'encarregarà de vetllar pel compliment de la normativa.

Els 50 infants es dividiran en petits grups de convivència de deu persones i la ràtio serà d'un monitor per cada grup de deu. En algun cas els disminuirem. Tindrem comunicats diaris amb el Departament de Salut, no es faran desplaçaments...

- Hi haurà responsables de prevenció i higiene?

- Sí, és una nova figura que ens demana la Generalitat. Ha de ser membre de l'equip de monitors. Nosaltres farem els controls que calguin, però cada monitor i aquesta figura seran responsables de prendre la temperatura, rentar-se les mans periòdicament, garantir la distància...

- Quin sobrecost ha suposat?

- Eren 80.000 euros i estarem per 160.000 més, en total uns 230.000 euros. Aquest sobrecost en cap cas recau en les famílies, mantenim el preu de 120 euros, crec que el més baix dels últims anys. Tot això serà una gran prova de què ens trobarem a les escoles al setembre.