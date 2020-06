Un pla estratègic figuerenc per a reactivar l'economia

Les associacions de Comerç Figueres, Hotels de Figueres i de l'Alt Empordà, i Empresaris d'Activitats d'Hostaleria de l'Alt Empordà han presentat al govern figuerenc el treball realitzat les darreres setmanes amb l'objectiu de reactivar l'economia del sector serveis millorant la ciutat. El resultat va ser molt satisfactori, «vam sortir d'allà molt contents, ens van dir que estaven d'acord en un 80%», assegura el president de l'Associació Comerç Figueres, Frederic Carbó.

El document, que compta amb la col·laboració especial de l'arquitecta Misse Coll, consta de més de 40 propostes. Totes elles amb un calendari previst, que es pot començar a aplicar des d'aquesta temporada 2020.



Si hi ha un tema recurrent a Figueres, els darrers anys, és la necessitat de millorar la neteja, i és la primera proposta que fan. Creuen que s'ha de fer un pla de manteniment per a les rotondes d'accés a la ciutat i per al mobiliari urbà malmès.



Destaquen la falta de papereres i el deteriorament d'elements com els contenidors soterrats, les cabines telefòniques, la senyalització antiga, o les bústies de correus.



«Volem que Figueres sigui com un centre comercial a cel obert, que sigui la capital comercial de l'Empordà», diu Carbó. En aquest sentit, entre d'altres proposen, cal unir criteris per l'enjardinat públic, fer decoracions efímeres, temàtiques al centre històric (com 'Dalí al carrer', aprofitant els aparadors buits), o fer ús dels locals buits per pop-store (botigues de marques que no tenen un local).

A més, també veuen viable augmentar, a curt termini, la presència policial al centre, millorar l'accessibilitat i la senyalització dels aparcaments dissuasius, i prioritzar el vianant. És per això que volen incloure Figueres a la xarxa nacional de 'Ciutats que caminen', un col·lectiu que promou el compromís de l'espai públic i de la qual ja formen part 49 ciutats. «Des de l'aparcament fins al centre, et dirien la distància i les calories que cremaràs», explica Carbó, que transmet la preocupació per la falta de cartells informatius.

L'alcaldessa Agnès Lladó, a l'entrevista online del Setmanari, va reconèixer que la senyalització i els tòtems de les entrades de la ciutat estan «molt degradats» i va anunciar que aquesta setmana es canviaran.

Per a més endavant, el pla proposa iniciatives més ambicioses com construir un Palau de Congressos, fer un conveni amb la Universitat de Girona, o impulsar un sistema públic de bicis o patinets elèctrics que faciliti el recorregut des dels aparcaments dissuasius i els barris perifèrics fins al centre. També han ideat la campanya Figueres té platja, amb la qual s'hauria de fer un conveni amb Castelló d'Empúries per establir un bus llançadora Figueres-Empuriabrava, a l'estiu.

Per una altra banda, reclamen l'obertura de la Casa Natal de Dalí i ofereixen el seu suport per desencallar el tema de l'antiga sala Edison, «i crear un pol d'atracció a l'altre costat de la Rambla».