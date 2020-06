Més de la meitat de les persones inscrites als Espais de lleure de Figueres obtenen plaça

Enguany, i per complir amb les mesures extraordinàries ordenades per la Generalitat per reduir riscos de propagació de la Covid-19, els casals d'estiu per a menors de divuit anys no seran com fins ara. Per diferenciar-ho, el govern català ha decidit anomenar-los Espais de lleure, ja que no es podran realitzar totes les activitats que es feien abans. A Figueres, aquests es duran a terme, durant els mesos de juliol i agost, en diferents equipaments educatius de la ciutat: les escoles Maria Àngels Anglada, Amistat, Anicet de Pagès (només per empadronats a la Marca de l'Ham), Salvador Dalí, Sant Pau, a la zona esportiva, a l'Institut Deulofeu, i a l'escola d'Hostaleria.

En total, 510 infants i joves gaudiran dels Espais de lleure a partir de l'1 de juliol. Inicialment, es van oferir 490 places però, un cop realitzat el sorteig i veient la demanda que hi havia a l'Espai de lleure de l'Escola d'Hostaleria, l'Ajuntament va decidir ampliar deu places més per torn, un cop analitzat l'espai on s'ha de dur a terme.

D'aquestes, 165 han quedat automàticament reservades a persones amb risc d'exclusió social, tal com podem llegir al web www.figuereslleure.com: «L'Ajuntament necessita garantir que determinades persones no quedin fora del sistema i, per tant, en casos que es justifiquen per la urgència social i que monitoritza el servei de Benestar Social amb criteris estrictament tècnics».

El 12 de juny, es va fer el tradicional sorteig, aquest cop sense públic i emès en directe. Es van registrar 552 preinscripcions per a una oferta real de 345 places. S'ha pogut donar plaça a més de la meitat de les preinscripcions i en alguns casos han quedat vacants (dues a l'escola Amistat i una a l'esportiu de secundària, les dues a l'agost). Destaca l'alta demanda a l'escola Dalí, a l'esportiu de primària i a l'Escola d'Hostaleria, on optaven un centenar d'infants a cada espai.