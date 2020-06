La Jonquera aprova per unanimitat un pla de reactivació econòmica

L'Ajuntament de la Jonquera ha aprovat un pla de reactivació social i econòmica sense precedents al municipi per valor de 525.500 euros. El pla consta de 23 mesures de xoc, totes elles enfocades a pal·liar les conseqüències econòmiques i socials de l'emergència sanitària de la Covid-19 i a dinamitzar l'economia local en el context de crisi actual, que s'ha traduït en 165 expedients ERTO que han afectat 1.159 persones.

El pla ha estat aprovat per tots els grups que conformen el consistori jonquerenc (Junts x la Jonquera, PSC, ERC i Cs). Entre les mesures aprovades hi ha ajudes directes per a famílies, empreses i autònoms; la devolució de quotes i taxes a establiments i comerços del poble; la distribució d'aliments entre famílies vulnerables; la modificació del calendari fiscal; l'impuls d'accions de promoció i projecció del municipi; el suport als comerços per a la implantació de sistemes de venda electrònica, etc.

El document consensuat per tots els grups polítics de l'Ajuntament també recull algunes accions orientades a fer compatible la salvaguarda de salut i la seguretat amb la recuperació de les relacions socials i l'activitat lúdica i cultural en el context de "nova normalitat" que ha començat amb la finalització de l'estat d'alarma.

L'aprovació del pla de xoc s'emmarca en la voluntat de l'Ajuntament de fer front a l'impacte econòmic i social de l'estat d'alarma en el teixit comercial, les famílies i les empreses de la Jonquera, que en el cas del nostre municipi s'ha vist agreujat per la important davallada de turistes francesos que ha experimentat el poble des de l'inici de l'Estat d'Alarma degut al tancament de les fronteres amb el país veí.

Tot seguit es detallen les 23 accions incloses en el pla de xoc aprovat. Atès l'important impacte econòmic que totes aquestes mesures tindran en el pressupost municipal, l'Ajuntament ha decidit ajornar, com a mínim fins a l'any vinent, la inversió que s'havia de realitzar a la rotonda de la zona esportiva (projecte guanyador dels Pressupostos Participatius 2019-20).