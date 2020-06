Els informadors a les platges de Castelló vetllen per la distància social

Aquesta setmana ja es poden començar a veure l'equip d'informadors i informadores de Castelló d'Empúries a les platges d'Empuriabrava. Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament del municipi per a poder conscienciar la ciutadania i visitants de la necessitat de mantenir les mesures sanitàries i higièniques per prevenir la Covid-19.

Ara per ara, l'equip d'informadors està format per cinc persones, i a mitjans de juliol «incorporaran dues o tres persones més». Així ho explica el regidor de Medi Ambient, Joan Basí.

La tasca principal d'aquests nous agents és vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar la transmissió del coronavirus; per les distàncies socials, tant a la platja com mentre estiguis dins l'aigua; recordar i insistir en la prohibició de banyar-se a la desembocadura de la Muga; enquestes de platja per les certificacions, i campanyes de medi ambient.

En aquest sentit, Basí vol dur a terme al mercat setmanal del dissabte a Empuriabrava la campanya contra els plàstics, iniciativa del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, però aquest ens no disposa de personal els caps de setmana. Per això, el regidor de Medi Ambient creu que «l'equip d'informadors i informadores podria actuar de suport al cap de setmana i implantar l'acció de sensibilització al mercat del cap de setmana a Empuriabrava».

El nou personal té previst estar present a les platges de la Rubina i a la d'Empuriabrava des d'aquest dilluns 22 de juny fins a finals d'agost. Pel que fa a Can Comas, es considera que «l'espai és prou gran per no haver de patir per les distàncies de seguretat».

La prioritat del servei de socorrisme és la seguretat dels banyistes, però poden donar un cop de mà en casos flagrants.

Segons Basí, «l'equip d'informadors també tindran contacte directe amb la Policia Local del municipi, i la voluntat és que la seva presència sigui un element dissuasori de comportaments poc respectuosos amb les mesures».