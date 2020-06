Unes figuerenques alerten sobre l'arribada del 5G i volen generar consciència social

Organitzacions mediambientals com Ecologistes en Acció van començar a principis d'any a fer campanya contra el desplegament del 5G perquè, justifiquen, «incrementarà massivament l'exposició a la radiació de radiofreqüència».

Rosabel Esteba i Olga Jurado, veïnes de les Vivendes del Parc de Figueres, es van posar en alerta quan en el seu edifici s'instal·lava «una antena 5G». Després de consultar-ho amb l'Ajuntament, van comprovar que en realitat era una adaptació per a la resintonització de la TDT, però «la quantitat d'informació científica i ambiental que vam trobar sobre el tema, va fer que no poguéssim mirar cap a una altra banda», expliquen. Per això han creat el grup Stop 5G al Facebook, on volen compartir i difondre informació sobre el tema.