Dofins de Tramuntana busca autofinançar la campanya científica d'aquest estiu

El projecte Dofins de Tramuntana, de l'entitat Submon, ha engegat una nova línia de finançament per la seva campanya científica d'aquest estiu. Els responsables del projecte han optat per obrir el projecte a la participació ciutadana i posar en marxa el crowdfunding, o finançament col·lectiu, mitjançant una iniciativa a la plataforma Verkami.

Carla Chicote, responsable del projecte, explica que «volem continuar amb aquests tres anys d'obtenir dades de Dofins de Tramuntana. Aquest any no teníem un finançament i busquem diversificar les fonts d'ingressos i trobar altres maneres que ens permetin ser autònoms econòmicament».

Cada any, el projecte Dofins de Tramuntana ha treballat per donar un nou enfocament al projecte per tal de poder optar a diverses subvencions i ajudes de diferents estaments per a mantenir el projecte científic de seguiment i identificació dels dofins del canó de Creus. Irene Álvarez de Quevedo, tècnica del projecte, admet que «és difícil mantenir el projecte, si cada any has de demanar subvencions».

El finançament col·lectiu planteja diferents quantitats de donatius, les aportacions poden ser de 20, 30, 200 i 1.000 euros. A canvi, els mecenes obtenen des d'apadrinar un dofí, obtenir una camiseta, una sortida per viure l'experiència in situ en parella, o fins i tot en grup, d'un dia amb el projecte Dofins de Tramuntana. Per a Álvarez de Quevedo, l'opció del finançament col·lectiu «també és una manera de veure la resposta ciutadana davant el projecte» i afegeix que «és important mantenir-ho per tenir dades fiables i fer el seguiment a llarg termini».

Dofins de Tramuntana també manté les campanyes on treballen amb col·laboradors, és a dir, les xerrades a clubs nàutics, per promoure un turisme conscient en temes de navegació responsable amb cetacis, i amb els pescadors per fomentar la col·laboració científica.