La descoordinació afecta el front de mar de Colera

Colera ha viscut uns dies d'elevat moviment al port i la platja de les Barques. Gran maquinària treballava intensament per deixar condicionada la platja per a l'estiu. Però uns dies després, i per sorpresa de molts, les màquines tornaven per drenar el Port i col·locar la terra a la platja.

Tots aquests treballs estaven previstos per al mes de març, però a causa de la Covid s'han endarrerit. Un dels efectes dels darrers temporals al port va ser l'aportació de gran quantitat de grava de la riera, «es podia travessar el port d'una banda a l'altra caminant» explica Jordi Rodó, membre de la Junta del Club Nàutic Sant Miquel de Colera.

El Club va elaborar un projecte per a obtenir el permís de la subdirecció general de Ports, de Costes i de l'Agència Catalana de l'Aigua, per dragar el port, i va fer un informe a l'Ajuntament. «Amb la Covid, l'autorització va arribar més tard, fa uns quinze dies, que és quan ens hi vam posar. Tot i que teníem temps fins al 19 de juny, veient les dates, vam accelerar les tasques al màxim». Segons el procediment, «estàvem obligats a abocar els sediments de la riera a la platja, que és el que passa de manera natural».

Això, però, va xocar amb la planificació de condicionament de la platja del consistori. «L'Ajuntament ja havia deixat la platja de les Barques a punt; hi havia abocat la grava de la mateixa riera i hi havia posat la sorra de Garbet, més fina, a sobre. I llavors ens va tocar posar la nostra damunt. Com que està molla, té un color fosc que contrasta amb la platja seca, però la gent ha de saber que no són llots ni fangs».

Posar la grava del port sobre la sorra de la platja, segons Rodó, no és cap problema, perquè «els rocs més grans i la part més grollera no arriba a mar, al port queda la part més fina, i amb quatre mesos de mar, està polida i, amb les analítiques, podem dir que és perfecta». Una sorra, la del port, que podria ser tan bona com la de Garbet. Per això, molts es pregunten per què l'Ajuntament va destinar recursos a portar sorra de la platja veïna si, de tota manera, eren coneixedors que el port hauria de col·locar la seva.

Lluís Bosch, alcalde de Colera, explica que «el condicionament de platges s'ha fet com sempre, però aquest any hi ha hagut un retard de l'actuació a causa de la Covid» i reconeix que «hi ha hagut manca de coordinació». Per això, Bosch confirma que treballa «amb el Club Nàutic i la Generalitat per establir uns protocols i evitar aquestes situacions».

Reparació del pantalà

El Club Nàutic ha de reparar l'escullera exterior que també es va malmetre durant el Gloria, «posem part de la grava per fer una rampa perquè els camions i les grues, accedeixin a l'espai», diu Rodó. Aquests dies, el port se centra a ressituar els morts i elements de subjecció moguts pel temporal, però admeten que, ara per ara, «no sabem quan podrem baixar les barques a l'aigua».

El finançament d'aquestes obres va a càrrec dels mateixos socis, i des de la Junta admeten que «és insostenible per un port petit i popular», a més, consideren que «si hi ha una altra riuada així, no tenim capacitat per fer-hi front.I tenint en compte l'evolució del canvi climàtic, ens temem que torni a passar». Per aquest motiu, la Junta del Club Nàutic busca el suport de la Generalitat, petició que des de l'Ajuntament assegura Bosch que se secunda.