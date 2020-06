El Consell Comarcal se suma al front comú perquè no es limiti l'obertura del Teatre-Museu Dalí

Tots els representants polítics del Consell Comarcal de l'Alt Empordà van aprovar la moció d'urgència en el ple celebrat aquest dilluns 22 de juny de forma telemàtica. El text manifesta la voluntat de treballar conjuntament amb la Fundació Gala-Salvador Dalí, l'Ajuntament de Figueres i el món empresarial per revertir la decisió inicial de limitar l'obertura del Teatre-Museu Dalí a dos mesos.

L'acord subscriu que l'anomenat Triangle Dalinià, format pel Teatre-Museu Dalí de Figueres, la casa de Portlligat, a Cadaqués, i el Castell de Púbol, a la Pera, són una peça fonamental en la projecció cultural i turística de la comarca i esdevenen un puntal imprescindible en la recuperació econòmica de la zona. Per aquest motiu, l'ens comarcal se suma a la demanda que va fer pública l'Ajuntament de Figueres de fer front comú per revertir la decisió.

El text de la moció expressa la voluntat del Consell Comarcal de col·laborar per revertir la decisió, ja que consideren que en el cas de fer-se efectiu el tancament temporal del museu, tindria una repercussió negativa en la fase de recuperació econòmica i social de tota la comarca de l'Alt Empordà, un cop superada la crisi sanitària dels darrers mesos.

La moció del ple va ser presentada conjuntament pels grups comarcals de Junts per Catalunya, Coalició PSC-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans i CUP-Alternativa Municipalista. La presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, explica que "des del moment que es va conèixer la voluntat de fer aquest front comú, vàrem tenir molt clar el nostre posicionament per la inquietud que represenyava aquesta decisió per a tota la comarca. Voldria remarcar que som la primera institució que pren un acord plenari en aquest sentit".

Segons les dades que publica la Fundació Gala-Salvador Dalí, els tres equipament cultrals van rebre més d'un milió de visitants l'any 2019. Tan sols el Teatre-Museu va rebre 819.000 visitants, el Castell de Púbol uns 84.000 i la casa de Portlligat 157.000. Aquest acord es farà arribar al Patronat de la Fundació Gala-Salvador Dalí i a l'Ajuntament de Figueres.