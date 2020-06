Arribada gradual dels primers turistes de l'estiu

L'últim pas de la desescalada ha sigut la reobertura de fronteres de l'espai Schengen. Diumenge, la Policia Nacional es retirava del pas fronterer del Pertús a quarts de vuit del matí, encara que s'hi mantenia la policia francesa, aturant els qui volien accedir a la Catalunya Nord.

Els comerços de la Jonquera eren els primers a rebre els clients que travessaven la frontera, la majoria d'ells francesos, sense grans aglomeracions. Segons l'alcaldessa del municipi, Sònia Martínez, «va ser un dia força tranquil», i explica que «estàvem a l'expectativa perquè sabíem que estaria oberta. Però esperàvem més gent, com els dies de l'estiu que fa mal temps» i afegeix que «estem contents de l'obertura perquè alguns supermercats, comerços i restaurants han pogut tornar a l'activitat laboral».

A les carreteres de la comarca es començaven a veure, de bon matí, matrícules franceses, i a mesura que avançava el dia, els alemanys també s'hi feien presents.

A la costa

El passeig de la Sardana de Portbou recuperava diumenge la seva imatge habitual d'estiu. Els restaurants que havien obert tenien totes les taules ocupades. «Divendres ja vam notar més gent, per l'arribada dels de Barcelona. Però avui hem pujat moltíssim el ritme per l'arribada dels francesos» explicava un dels cambrers sense gairebé ni parar.

A Colera, alguns restaurants ja tenien ple, «per avui ja no hi ha taula, ho tenim tot reservat» responien des d'un dels establiments amb vistes a la platja.

Grifeu també recuperava un aparcament totalment ple i les primeres ocupacions de les segones residències es feia gradual al llarg del cap de setmana. Les temperatures i la nova normalitat han provocat un augment de visitants a les platges empordaneses aquest primer cap de setmana.

Banyistes i segones residències

Alguns banyistes locals, com Pere Comas, coincidien a opinar que «aquest serà un estiu normal, però curt, només durarà dos mesos. Els turistes que venen sempre, vindran igualment».

Charles et Bernadette Collemar tenen casa a Mas Fumats des de fa anys. Van arribar diumenge carregats d'indecisions: «No hem pogut tornar des del carnaval. En teníem moltes ganes, però la veritat és que diumenge va ser caòtic, perquè no havia quedat gens clara si l'obertura era la matinada de diumenge o de dilluns».

Els Collemar procedeixen de la zona de Narbona, estan jubilats i sospiraven per «tornar i poder gaudir del bon clima i la gastronomia de la regió». Venen convençuts de «no tenir problemes amb el coronavirus. Tenim casa amb jardí i procurarem seguir tots els protocols preventius que calguin. No hi haurà cap diferència amb casa nostra».

Sanitat

Encara que l'augment de població enmig de la pandèmia pugui fer témer un rebrot, ara per ara, l'Hospital de Figueres, no ha aplicat cap mesura extraordinària, més enllà d'incorporar el personal habitual per la campanya d'estiu.