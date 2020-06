Una aplicació controlarà l'aforament de públic de les platges de Roses

Els agents cívics contractats per l'Ajuntament de Roses, així com el personal de salvament i socorrisme que vetllaran per la seguretat dels banyistes a les platges rosinques, hauran de fer un curs sobre el compliment de totes les mesures higièniques i sanitàries per prevenir la Covid. Montse Mindan, alcaldessa de Roses, ho va anunciar a l'entrevista feta pels lectors d'Emporda.info.

Mindan va explicar que el consistori ha engegat altres mesures per tenir unes platges segures, i va avançar que l'aforament de les platges es vigilarà i es controlarà a través d'una aplicació al mòbil, amb la qual «es podrà tenir la informació durant el dia». Això sí, va apel·lar al «bon comportament i responsabilitat de cadascú» per al correcte funcionament de les zones de bany.

A l'entrevista amb els lectors, l'alcaldessa de Roses també va destacar que caldria seguir les restriccions a l'accés i ús de les platges derivades del protocol aprovat pel Procicat, el pla de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.

A tot el litoral de Roses, segons Montse Mindan, ja treballen per la neteja diària de la sorra, la neteja i desinfecció de les dutxes i renta-peus, la neteja de residus flotants a l'aigua amb el Pelicà (una embarcació que permet dur a terme treballs a les aigües litorals des de les 0,1 i fins a 5 milles) i en la cartelleria i senyalització amb tota la informació relacionada amb les mesures contra la prevenció de la Covid.